Donald Trump fará história ao iniciar 2º mandato não consecutivo nos EUA

O ex-presidente Donald Trump garantiu seu retorno à Casa Branca e entrará para a história como o segundo presidente dos Estados Unidos a conquistar um segundo mandato não consecutivo, feito alcançado apenas por Grover Cleveland.

Cleveland liderou o país de 1885 a 1889 e de 1893 a 1897, sendo lembrado por seu compromisso com a integridade pública, a criação da Interstate Commerce Commission e sua postura contrária a tarifas protecionistas.

Quem foi Grover Cleveland?

Grover Cleveland, o 22º e 24º presidente dos Estados Unidos, foi o único a cumprir dois mandatos não consecutivos (1885-1889 e 1893-1897). Como o primeiro democrata eleito após a Guerra Civil, ele ascendeu rapidamente na política, de prefeito de Buffalo a governador de Nova York e, depois, presidente.

Reformista, Cleveland rejeitou favores econômicos, vetou pensões fraudulentas para veteranos, exigiu a devolução de terras indevidamente mantidas por ferrovias e assinou o Interstate Commerce Act, a primeira regulação federal do setor. Ele também defendeu a redução de tarifas protecionistas, enfrentando forte oposição política.

Reeleito em 1892, Cleveland lidou com uma grave depressão econômica, focando na estabilidade do Tesouro e na defesa do padrão-ouro. Ele foi contra a Lei Sherman de Compra de Prata e enviou tropas contra grevistas em Chicago, ações que reforçaram a autoridade federal, mas o tornaram impopular.

Abandonado por seu partido, não foi indicado em 1896. Após a presidência, Cleveland se retirou para Princeton, Nova Jersey, onde viveu até sua morte em 1908, sendo lembrado como um líder de princípios firmes.

Grover Cleveland, 22º e 24º presidente dos Estados Unidos (Reprodução/The White House)

Posse de Donald Trump será em 20 de janeiro

A cerimônia de posse de Donald Trump ocorrerá na próxima segunda-feira, 20 de janeiro, em Washington, D.C. O evento, que simboliza a transferência oficial do poder, segue uma tradição histórica e inclui atividades cívico-militares.

A solenidade acontece ao meio-dia, horário local, no Capitólio dos Estados Unidos, onde Trump fará seu juramento diante do chefe da Suprema Corte. Após o juramento, o republicano fará seu primeiro discurso como presidente, estabelecendo o tom para os próximos quatro anos de governo.

Em seguida, Trump participará de um desfile pela avenida Pensilvânia, trajeto que conecta o Capitólio à Casa Branca, simbolizando sua chegada oficial à residência do chefe do Executivo.

Tradições na celebração da posse presidencial

Desde 1933, quando Franklin D. Roosevelt assumiu a presidência, tornou-se tradição que o presidente eleito participe de uma celebração religiosa na manhã da posse. Trump, acompanhado de seu vice-presidente eleito, James David Vance, e suas famílias, seguirá esse costume antes de se dirigir ao Capitólio.

A cerimônia também inclui o juramento do vice-presidente, um almoço oficial no Capitólio e, à noite, bailes em homenagem ao novo governo.

Momentos extraordinários em posses presidenciais

Apesar de sua longa tradição, a cerimônia de posse já foi adaptada em momentos extraordinários da história dos Estados Unidos. Em 1865, após o assassinato de Abraham Lincoln, Andrew Johnson tomou posse em uma cerimônia privada em sua residência. Em 1963, após a morte de John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson foi empossado a bordo do avião presidencial no aeroporto de Dallas.

Mais recentemente, a posse de Joe Biden em 2021 fugiu do protocolo habitual devido à pandemia de COVID-19. A cerimônia foi realizada com restrições para evitar aglomerações e contou com forte segurança, em resposta ao ataque ao Capitólio ocorrido duas semanas antes, protagonizado por apoiadores de Donald Trump. Na ocasião, Trump quebrou a tradição ao não comparecer à posse de seu sucessor, algo que não acontecia desde 1869.