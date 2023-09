Domenico De Masi morre aos 85 anos

O sociólogo Domenico De Masi teve a morte confirmada neste sábado, 9. Criador do termo "ócio criativo", o italiano de 85 anos foi autor de mais de 20 livros e professor emérito de Sociologia do Trabalho na Universidade Sapienza, de Roma. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Quem foi Domenico De Masi?

Nascido em 1938, na cidade de Rotello, Domenico De Masi é sociólogo e escritor, autor de livros como "Desenvolvimento Sem Trabalho", "O Futuro do Trabalho" e "A Emoção e a Regra".

O italiano é mais conhecido pela criação do termo "ócio criativo", que defende que o tempo livre pode estimular a criatividade. Publicado em 2000, o livro de mesmo nome foi considerado polêmico por afirmar que a "preguiça" também pode ser positiva.

De Masi é amigo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2010, De Masi recebeu o título de Cidadão Honorário do Município do Rio de Janeiro. Em junho deste ano, ele se encontrou com o presidente para discutir a conjuntura política e a paz mundial. Ele também visitou Lula na cadeia, em 2019.

Via a rede X, antigo Twitter, Lula publicou uma nota sobre o falecimento. "Serei eternamente grato pela visita que fez quando eu estava preso em Curitiba. Fiquei feliz em poder reencontrá-lo na sua querida Itália", escreveu. "De Masi sempre foi muito atento e carinhoso com o Brasil, sempre visitando o país e sem nenhum medo de se posicionar, mesmo nos momentos mais difíceis".