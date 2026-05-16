Dois aliados de presidenciável são assassinados na Colômbia

Dois integrantes da campanha de Abelardo de la Espriella, apontado como o principal nome da direita para as eleições presidenciais na Colômbia, foram mortos a tiros na sexta-feira, 15, em uma área rural do país, segundo informaram as autoridades.

Em comunicado, a equipe de Espriella afirmou que o coordenador local de campanha, Rogers Mauricio Devia, e o assessor, Eder Fabián Cardona, foram atacados por quatro homens armados em motocicletas no departamento de Meta, no centro-leste colombiano. Os dois haviam acabado de recolher materiais de propaganda eleitoral.

A Defensoria do Povo classificou o episódio como “extremamente grave e preocupante”, destacando que o crime ocorre em meio ao processo eleitoral e compromete o exercício dos direitos políticos e da participação democrática. A manifestação foi publicada na rede social X.

A segurança se tornou um dos principais temas da disputa presidencial marcada para 31 de maio. O senador de esquerda Iván Cepeda, líder nas pesquisas, e os candidatos de direita Abelardo de la Espriella e Paloma Valencia relataram ter recebido ameaças de morte.

Os três candidatos fazem campanha sob fortes esquemas de segurança em meio ao aumento de atentados e assassinatos no país.

O departamento de Meta, antigo reduto das extintas Farc, segue marcado pela presença de grupos guerrilheiros e é considerado uma das principais rotas do tráfico de cocaína na Colômbia.

No país, é frequente que organizações armadas financiadas por atividades ilegais, como narcotráfico e extorsão, tentem influenciar o cenário eleitoral.

Em fevereiro, Aida Quilcué, candidata à vice-presidência na chapa de Cepeda, foi sequestrada por algumas horas por dissidentes do acordo de paz de 2016, que levou ao desarmamento da maior parte das Farc.

Violência política na Colômbia

O caso reacendeu o temor da violência política na Colômbia, país que viu diversos candidatos à presidência serem assassinados por grupos ligados ao narcotráfico entre as décadas de 1980 e 1990.

Em agosto do ano passado o senador colombiano Miguel Uribe Turbay, 39, morreu após ser atingido por um disparo na cabeça durante um ato de campanha. Segundo informações oficiais, o ataque ocorreu enquanto o parlamentar participava de um evento público com eleitores.

Pertencente a uma das famílias mais tradicionais da política colombiana, Miguel Uribe Turbay era pré-candidato à presidência das eleições de 2026 pelo partido de direita Centro Democrático.

Nascido em 28 de janeiro de 1986, em Bogotá — cidade em que sofreu um atentado —, Uribe era formado em Direito pela Universidade de Los Andes. Ele também foi mestre em Políticas Públicas pela mesma instituição e em Administração Pública pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

Sua família é extremamente conhecida: ele era neto do ex-presidente Julio César Turbay Ayala, que governou o país entre 1978 e 1982, e filho da jornalista Diana Turbay, morta em 1991 após ser sequestrada pelo grupo Los Extraditables, liderado pelo narcotraficante Pablo Escobar - Miguel tinha 4 anos na época, mesma idade de seu filho mais novo.

Trajetória política de Miguel Uribe

Sua trajetória política teve início em 2012, aos 25 anos, quando foi eleito vereador de Bogotá pelo Partido Liberal, partido de seu avô e um dos dois partidos do tradicional sistema bipartidário colombiano.

Ao longo de seu mandato de quatro anos, ganhou notoriedade por seu posicionamento crítico em relação ao então prefeito e atual presidente Gustavo Petro, consolidando-se como uma das principais vozes emergentes da direita colombiana.

Anos depois, entre 2016 e 2018, atuou como secretário de Governo da capital colombiana durante a gestão do então prefeito Enrique Peñalosa. Na época, com 30 anos, ele era o Secretário de Governo mais jovem da história de Bogotá, após receber o apoio do então vice-presidente da República Germán Vargas Lleras para ocupar o cargo.

Em 2019, disputou a prefeitura de Bogotá com o apoio de partidos tradicionais, como o Centro Democrático, obtendo mais de 426 mil votos e terminando em quarto lugar, muito atrás dos favoritos, mas muito próximo do terceiro colocado, o candidato de esquerda, Hollman Morris.

Em 2022, foi eleito senador, liderando a lista do Centro Democrático, e tornou-se uma das principais vozes da oposição ao governo de Petro, com um discurso focado na defesa da segurança e das instituições.

Em outubro de 2024, anunciou oficialmente sua pré-candidatura à presidência da Colômbia para as eleições de 2026, consolidando-se como um dos nomes mais relevantes da direita no país.

O atentado contra o senador

Em 7 de junho, Uribe foi alvo de um atentado a tiros durante um evento de campanha em Bogotá.

O senador falava com apoiadores na capital quando um atirador o atingiu com dois tiros na cabeça e um no joelho, antes de ser detido por um de seus quatro seguranças.

O ataque teria sido cometido por um adolescente de 15 anos, que foi apreendido no local com uma arma de fogo.

Uribe foi levado de helicóptero ao hospital em "estado crítico" e passou por um "procedimento neurocirúrgico" e um "procedimento vascular periférico", confirmou a Fundação Santa Fé em Bogotá.

Ele "superou o primeiro procedimento cirúrgico", disse o prefeito de Bogotá, Carlos Fernando Galán, à imprensa, acrescentando que o senador havia entrado nas "horas críticas" de recuperação. Sua esposa, em um áudio compartilhado com a imprensa, disse que "ele saiu bem da cirurgia".

"Ele venceu a primeira batalha e venceu bem. Ele está lutando pela vida", é possível ouvi-la dizendo.

Após passar pelos procedimentos, Uribe está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), segundo a Fundação. “O estado do paciente é extremamente grave e o prognóstico é reservado”, escreveram no boletim.

Um prognóstico reservado é quando os médicos não conseguem fazer uma previsão clara sobre a progressão da doença ou condição do paciente.

Imagens do local do atentado mostravam Uribe caído sobre o capô de um carro branco, coberto de sangue, enquanto um grupo de homens tentava contê-lo e estancar o sangramento.

A motivação do ataque ainda não é conhecida publicamente. O ministro da Defesa da Colômbia, Pedro Sánchez, prometeu usar todos os recursos das forças de segurança e ofereceu uma recompensa de cerca de US$ 725.000 por informações sobre os responsáveis pelo atentado.

*Com informações da AFP e do Globo