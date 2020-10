Dizendo estar bem, Trump minimiza pandemia e sofre penalidades nas redes

O Facebook e o Twitter penalizaram publicações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta terça-feira (6), por minimizarem os perigos da covid-19. Um dia depois de receber alta do hospital onde foi internado com covid-19, Trump usou as duas redes sociais para dizer que “A temporada de gripe está chegando!“

“Vamos fechar nosso país? Não, aprendemos a conviver com ela, assim como estamos aprendendo a conviver com a covid, que na maioria das populações é muito menos letal”, acrescentou o presidente, que foi visto com dificuldade para respirar após ter deixado o hospital.

Com mais de 210.000 mortos nos últimos sete meses, a covid-19 caminha para ser a terceira causa de morte nos Estados Unidos este ano. A gripe sazonal causou, entretanto, entre 22 mil e 51 mil mortes anuais nos últimos cinco anos.

O Facebook excluiu a publicação de Trump. “Removemos informações incorretas sobre a gravidade da covid-19, por isso removemos sua postagem“, disse a rede social à AFP. Já o Twitter manteve o tuíte, mas incluiu uma mensagem indicando que Trump estava infringindo as regras sobre “informações enganosas e potencialmente perigosas relacionadas à covid-19” e adicionou um link com informações confiáveis.

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!!

