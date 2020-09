Distribuição global de vacina contra covid exigiria 8 mil aviões, diz IATA

Distribuir uma vacina contra o coronavírus para 7,8 bilhões de pessoas no planeta exigirá o transporte aéreo global equivalente à capacidade de 8.000 cargueiros 747 da Boeing, de acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA, na sigla em inglês).

A estimativa de capacidade pressupõe um programa de vacinas de apenas uma dose, enquanto os tratamentos de múltiplas doses aumentariam a demanda, disse Glyn Hughes, responsável pelo segmento de carga da associação, durante conferência de imprensa na quarta-feira.

“Transporte aéreo é a terminologia correta aqui”, disse Hughes. “Conhecemos bem os procedimentos. O que precisamos fazer é dimensioná-los até a magnitude que será necessária.”

Alguns aviões podem não ser adequados se as vacinas exigirem a faixa de temperatura típica de 2 a 8 graus Celsius para o transporte de medicamentos, disse. As remessas congeladas excluiriam ainda mais aeronaves.

A IATA trabalha com companhias aéreas, aeroportos, agências globais de saúde e farmacêuticas para elaborar planos para um programa de distribuição, no que chamou de “maior desafio de transporte de todos os tempos” do setor.

O aeroporto de Frankfurt, operado pela Fraport, avalia como pode ajudar, enquanto a Air France-KLM estuda maneiras de maximizar sua rede na África, disse Hughes.

Os voos para esse continente, bem como para a América Latina e partes do Sudeste Asiático, que têm menos capacidade de produção de vacinas, serão especialmente críticos.

Mercados em desenvolvimento dependem quase totalmente da carga transportada na barriga dos aviões de passageiros, muitos dos quais permanecem paralisados por causa da queda da demanda e das restrições de viagem em vigor para impedir a propagação do vírus.

Precisão militar

Distribuir uma vacina na África seria “impossível” agora, disse Hughes, devido à falta de capacidade combinada com o tamanho da região, fraca infraestrutura de transporte de superfície e complexidades nas travessias de fronteiras.

Os embarques precisarão ser planejados com “precisão quase militar” e exigirão instalações frias em uma rede de postos de armazenamento onde os medicamentos podem ser guardados entre os voos a caminho da distribuição local.

Existem cerca de 250 programas diferentes de vacinas em desenvolvimento, disse Hughes, citando a Organização Mundial da Saúde.

Os Estados Unidos e outros governos investiram bilhões de dólares para desenvolver uma vacina em ritmo acelerado, e mais de duas dúzias de vacinas estão sendo testadas em voluntários menos de um ano depois do surgimento do coronavírus. Onze candidatas estão em testes em estágio final.