Fechado desde janeiro devido às restrições da pandemia do coronavírus, o Disney Hong Kong voltará a receber visitantes a partir desta sexta-feira, 25, seguindo medidas preventivas, como dias de operação e capacidade reduzidos, uso obrigatório de máscara e aferição obrigatória de temperatura na entrada.

Comuns nos parques da Disney, as “experiências com personagens” serão ajustadas para respeitar o distanciamento social e os shows ao vivo, que reúnem grandes plateias, estão suspensos indefinidamente. Além disso, todos os visitantes deverão agendar sua visita com pelo menos sete dias de antecedência — prazo que cai para apenas um dia caso o visitante tenha um magic access.

O Disney Hong Kong chegou a reabrir por um breve período entre junho e julho, mas foi fechado novamente devido a um aumento no número de casos na região. Na última semana, o governo local testou mais de 2 milhões de pessoas e encontrou apenas 42 casos ativos de covid-19, o que embasou o relaxamento das restrições, inclusive para os parques de diversões.

Com a reabertura de seu complexo em Hong Kong, o único parque da Disney que continua fechado é o Disneyland, em Anaheim, na Califórnia. No começo de setembro, o status da pandemia na região foi “generalizado” para “substancial”, o que permitiu a retomada de algumas atividades — mas ainda não os parques.

Por isso, nesta terça-feira, 20, durante uma coletiva de imprensa online, a empresa chamou a atenção do governo para as necessidades do setor.

“Peço ao governo da Califórnia que trate os parques temáticos da mesma maneira que trata os outros setores e nos ajude a reabrir”, disse Josh D’Amaro, head de Parques da Disney, destacando as até agora bem-sucedidas reaberturas na Flórida, Paris, Xangai e Japão. “Precisamos de diretrizes justas e equitativas para entender nosso futuro e traçar um caminho para a reabertura. Estamos prontos, e já é tempo!”

O plano de reabertura do governo da Califórnia, entretanto, prevê que atividades de “alto risco”, como shows, convenções e esportes com torcida não devem voltar a acontecer até que “terapias sejam desenvolvidas”.