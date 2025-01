Diretriz aprovada pelo Vaticano permite a seminários aceitarem homens gays na Itália

Uma nova diretriz aprovado pelo Vaticano permite que homens gays entrem nos seminários, contanto que não façam sexo. A exigência é a mesma feita para os outros sacerdotes. A decisão da Conferência Episcopal Italiana (CEI) vale apenas para a Itália.

A diretriz foi divulgada pela CEI nesta quinta-feira. O novo texto orienta os diretores de seminários a considerar as orientações sexuais dos candidatos ao sacerdócio, mas sem se ater exclusivamente a elas:

"Quando se trata de tendências homossexuais no processo de formação, também é apropriado não reduzir o discernimento apenas a este aspecto, mas ... compreender seu significado dentro do contexto mais amplo da personalidade do jovem", diz o texto.

A nova norma também determina que não podem ser aceitos no sacerdócio aqueles que "apoiam a chamada cultura gay".

"No que diz respeito às pessoas com tendências homossexuais que se dirigem ao seminário ou descobrem tal situação durante sua formação [...], a Igreja, respeitando profundamente as pessoas em questão, não pode admitir no seminário ou no sacerdócio aqueles que praticam a homossexualidade, apresentam tendências homossexuais profundamente enraizadas ou apoiam a chamada cultura gay", afirma o documento de 68 páginas.

Mudança da regra

Uma regra de 2016 determinava que os seminários não poderiam aceitar homens com "tendências homossexuais profundamente arraigadas". Os bispos afirmam terem aprovado o documento em dezembro. Elas são efetivas por um período experimental de três anos, segundo uma nota do escritório do clero do Vaticano.