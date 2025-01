Dingdong Maicai lança rua virtual de produtos festivos para o Ano Novo

Para atender às preferências de consumidores jovens e conectados, o aplicativo Dingdong Maicai lançou o Festival de Produtos de Ano Novo, uma iniciativa que une tradição e tecnologia. O grande destaque é a “Rua Virtual de Produtos de Ano Novo”, que oferece uma ampla variedade de alimentos festivos, desde itens individuais até caixas de presente, com entrega rápida e direta aos consumidores.

Delícias tradicionais com um toque moderno

Entre as estrelas do festival está o “pão de dança do leão”, inspirado na herança cultural de Weifang, em Shandong. Produzido sob a orientação de um artesão especializado na técnica do pão florido, o produto se destaca pelas cores vibrantes, textura macia e recheio delicado de pasta de feijão vermelho, evocando o espírito festivo do Ano Novo.

Outra inovação é o “Arroz de Oito Tesouros Céu Estrelado”, que apresenta um padrão de estrelas quando cozido no vapor. O prato é feito com uma mistura de arroz glutinoso premium do Nordeste da China, arroz roxo de Yunnan e arroz amarelo, trazendo ainda um recheio rico de pasta de feijão vermelho.

Para quem busca texturas e sabores únicos, o festival também apresenta uma versão especial do arroz de oito tesouros com trigo verde, tingido com suco de broto de trigo e coberto com nozes crocantes. Além disso, o aplicativo oferece porções individuais práticas, combinando o prato com leite de soja, ideais como sobremesa ou refeição leve.

Presentes simbólicos e festivos

Para os amantes de frutas da estação, o Dingdong Maicai criou as caixas de presente “Boa Fortuna”, que incluem tangerinas de Sichuan, mandarinas doces e peras de Laiyang. Cada caixa vem com mensagens simbólicas, como “Tangerina da Sorte” e “Pera da Harmonia”, reforçando os votos de prosperidade e harmonia para o Ano Novo Chinês.

Tradição e tecnologia conectando gerações

O Festival de Produtos de Ano Novo do Dingdong Maicai combina praticidade, inovação e respeito à tradição, refletindo a evolução do consumo digital na China. Ao conectar gerações com novas experiências gastronômicas e culturais, a plataforma mostra como a tecnologia pode preservar e reinventar as tradições, criando um novo significado para celebrações festivas.