Dinamarca aprova aumento da idade de aposentadoria para 70 anos, a mais alta da Europa

O Parlamento dinamarquês aprovou na quinta-feira, 22, uma lei que eleva a idade oficial de aposentadoria para 70 anos, tornando-a a mais alta da Europa.

A mudança valerá para pessoas nascidas a partir de 31 de dezembro de 1970, substituindo o atual limite médio de 67 anos, que pode chegar a 69 para nascidos após 1967 A aprovação teve 81 votos favoráveis e 21 contrários.

Segundo a ministra do Trabalho da Dinamarca, Ane Halsboe-Jørgensen, a medida é necessária para “assegurar um sistema de bem-estar social adequado para as futuras gerações”.

A idade de aposentadoria está vinculada à expectativa de vida, conforme acordo previdenciário de 2006, e deverá atingir os 70 anos em 2040.

Envelhecimento da população e impacto no mercado de trabalho

Com quase 6 milhões de habitantes, a Dinamarca apresenta uma população relativamente madura, com idade média em torno de 41,3 anos e cerca de 21,1% da população com 65 anos ou mais. Atualmente, cerca de 713 mil pessoas têm entre 60 e 69 anos, e aproximadamente 580 mil estão entre 70 e 79 anos, segundo dados de sites especializados como PopulationPyramid e Countrymeters, que compilam dados oficiais e projeções baseadas em censos e registros nacionais da Dinamarca.

No país, a taxa de emprego está em 69,5% e o desemprego em baixa, ficando em torno de 2,6%. Estima-se que cerca de 80 mil pessoas já trabalham além da idade oficial de aposentadoria, impulsionadas por condições econômicas favoráveis, incentivos financeiros e maior flexibilidade dos empregadores, segundo dados do Trading Economics e do próprio governo dinamarquês.

Reações e desafios da nova legislação

Apesar dos dados que indicam aumento da permanência no mercado de trabalho, a proposta enfrentou críticas, especialmente de sindicatos e partidos de esquerda, que apontam a medida como “excessivamente alta” e injusta para trabalhadores em ocupações fisicamente exigentes, como professores e operários da construção.

A maior central sindical do país, 3F, destacou que 75% de seus membros duvidam da capacidade de trabalhar até os 70 anos, ressaltando que a reforma pode pesar mais sobre os trabalhadores de baixa renda.

Aposentadoria no resto do mundo

A Dinamarca é o primeiro país europeu a fixar a idade de aposentadoria acima dos 60 anos, situando-se entre as mais altas do mundo, empatando com a Líbia.

Em outros países, como França e China, também há debates e reformas em curso para aumentar a idade de aposentadoria, mas em patamares inferiores — por exemplo, a França tenta elevar para 64 anos após protestos em 2023.

No Reino Unido e nos Estados Unidos, a idade para aposentadoria completa tem sido gradualmente elevada para 67 anos, com discussões sobre aumentos futuros. O presidente Donald Trump, entretanto, se posicionou contra elevações adicionais.

Países com as maiores idades de aposentadoria do mundo

Idade oficial de aposentadoria (homens):

Dinamarca — 70 anos (até 2040) Líbia — 70 anos Reino Unido — 67-68 anos China — 63 anos (gradual) Albânia — 65 anos Áustria — 65 anos Bélgica — 65 anos Brasil — 65 anos Canadá — 65 anos México — 65 anos

Idade oficial de aposentadoria (mulheres):

Dinamarca — 70 anos (igual aos homens) Líbia — 70 anos Reino Unido — 67-68 anos China — 55 anos (gradual) Albânia — 60 anos Áustria — 60 anos Bélgica — 65 anos Brasil — 62 anos Canadá — 65 anos México — 65 anos

Países com as menores idades de aposentadoria do mundo