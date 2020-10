Diamante branco de 102 quilates é vendido por US$15,7 milhões em Hong Kong

Um raro diamante branco de 102 quilates foi vendido por US$ 15,7 milhões em um leilão on-line nesta segunda-feira (5), em Hong Kong. Descrito como “completamente perfeito” pela casa de leilões Sotheby’s, o diamante de 102,39 quilates foi comprado por um licitante anônimo por telefone por 122 milhões de dólares de Hong Kong (US$ 15,7 milhões em dólares americanos), em um leilão realizado on-line devido à pandemia.

“O comprador deste diamante fez uma pechincha”, disse o diretor da joalheria on-line 77 Diamonds, Tobias Kormind. Nestes tempos de incerteza econômica, comentou, “investidores experientes estão fazendo o melhor para adquirir ativos seguros alternativos, como diamantes, propriedades, ou ouro“.

Apenas outros sete diamantes brancos com mais de 100 quilates (um quilate é igual a 0,2 grama) e de qualidade equivalente foram vendidos em leilão. Para esta venda, além de não dar uma estimativa de preço final, a Sotheby’s decidiu não definir uma base, ou seja, o preço mínimo abaixo do qual o lote não pode ser vendido. Foi a primeira vez na história do leilão que tal diamante foi leiloado dessa forma.

A gema, esculpida em uma pedra de 271 quilates, foi extraída da Mina Victor, na província canadense de Ontário.

Em novembro de 2017, o maior diamante já apresentado em leilão, com 163,41 quilates, foi adquirido em Genebra por US$ 33,8 milhões, incluindo impostos e taxas. Foi um recorde mundial para a categoria. Esse não é, porém, o recorde de um diamante. Em abril de 2017, o diamante rosa “Pink Star” foi vendido por US $ 71,2 milhões em um leilão organizado pela Sotheby’s, em Hong Kong.