Dia de sorte? Homem encontra bilhete premiado de US$ 18 milhões em bolso de casaco

Um morador de Frankfurt, na Alemanha, teve uma surpresa inesperada ao descobrir, seis meses depois de comprá-lo, que havia ganhado € 15,3 milhões (cerca de US$ 18 milhões) na loteria. O bilhete premiado estava guardado no bolso de um casaco que ele não usava desde março, e só foi encontrado quando ele retirou a jaqueta do armário.

Apesar de uma campanha para localizar o vencedor, o homem permaneceu sem saber do prêmio durante toda a primavera e o verão, até que, recentemente, ao conferir os números no celular, ficou em choque com o valor.

“Foi só no fim de semana que encontrei o bilhete novamente, dobrado no bolso interno do meu casaco. Quando vi o valor do prêmio, fiquei completamente surpreso. Por sorte, eu estava sentado, senão meus joelhos teriam cedido”, contou.

O vencedor disse que já havia ouvido falar da campanha, mas nunca imaginou que seria ele o sortudo. Ele até considerou, na época, que seria improvável alguém não conferir o bilhete premiado.

Quanto ao que fará com o prêmio, o homem afirmou que, inicialmente, comprará um novo sofá para a sala de estar. Ele e a esposa planejam usar a maior parte do dinheiro para garantir o futuro dos filhos, e decidiram não contar a ninguém sobre a vitória, preferindo manter a fortuna em segredo.