Dia de sorte? Homem encontra bilhete premiado de US$ 18 milhões em bolso de casaco

O morador de Frankfurt, na Alemanha, só descobriu o prêmio após seis meses da compra

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 17h53.

Um morador de Frankfurt, na Alemanha, teve uma surpresa inesperada ao descobrir, seis meses depois de comprá-lo, que havia ganhado € 15,3 milhões (cerca de US$ 18 milhões) na loteria. O bilhete premiado estava guardado no bolso de um casaco que ele não usava desde março, e só foi encontrado quando ele retirou a jaqueta do armário.

Apesar de uma campanha para localizar o vencedor, o homem permaneceu sem saber do prêmio durante toda a primavera e o verão, até que, recentemente, ao conferir os números no celular, ficou em choque com o valor.

“Foi só no fim de semana que encontrei o bilhete novamente, dobrado no bolso interno do meu casaco. Quando vi o valor do prêmio, fiquei completamente surpreso. Por sorte, eu estava sentado, senão meus joelhos teriam cedido”, contou.

O vencedor disse que já havia ouvido falar da campanha, mas nunca imaginou que seria ele o sortudo. Ele até considerou, na época, que seria improvável alguém não conferir o bilhete premiado.

Quanto ao que fará com o prêmio, o homem afirmou que, inicialmente, comprará um novo sofá para a sala de estar. Ele e a esposa planejam usar a maior parte do dinheiro para garantir o futuro dos filhos, e decidiram não contar a ninguém sobre a vitória, preferindo manter a fortuna em segredo.

