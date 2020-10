Dez dias após diagnóstico de covid, Trump planeja evento na Casa Branca

Uma semana depois de ser diagnosticado com covid-19 e menos de cinco dias após receber alta do hospital, Donald Trump está planejando um evento para centenas de pessoas no gramado da Casa Branca neste sábado, 10.

No evento, que deve ser o primeiro compromisso público de Trump após o diagnóstico de covid, o presidente deve aparecer em uma das sacadas da Casa Branca para fazer um pronunciamento a seus apoiadores. O teor do discurso ainda é desconhecido, mas pessoas próximas à sua campanha e ao governo temem que a aglomeração sirva para reforçar as críticas de que Trump foi arrogante e negligente em relação ao coronavírus, que já matou mais de 210.000 americanos.

Nesta quinta-feira, 8, o médico Sean Conley disse em um comunicado publicado pela Casa Branca que Trump havia respondido “extremamente bem” ao tratamento, sem qualquer evidência de que tivesse efeitos adversos, e que ele poderia voltar aos compromissos públicos no próximo sábado. Médicos sem ligação com a Casa Branca, entretanto, alertam que em casos mais severos de covid pode-se estender a recomendação de isolamento para além do décimo dia após a contaminação. Trump foi diagnosticado com covid-19 na quarta-feira, 30, e precisou de oxigênio suplementar quando esteve internado.

Devido à contaminação de Trump, o segundo debate da campanha presidencial aconteceria virtualmente. Trump então se negou a participar e, em seguida, sugeriu que o encontro fosse adiado em uma semana para que ele pudesse comparecer presencialmente. Joe Biden, seu adversário democrata, negou.

Mais críticas

O presidente americano também tem sido criticado por usar a Casa Branca para sediar eventos políticos, como aconteceu em agosto, quando ele decidiu fazer seu discurso para Convenção Nacional do Partido Republicano nos jardins da residência oficial.

Há duas semanas, o Jardim das Rosas da Casa Branca também foi usado para comemorar a indicação da juíza Amy Coney à Suprema Corte americana. A celebração pode ter sido a fonte do surto de coronavírus que infectou Trump, a primeira-dama Melanie e várias outras pessoas que estiveram presentes.