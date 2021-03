Desconfiança e desinformação podem atrasar vacinação nos EUA

A Casa Branca agora diz que haverá vacina suficiente para que todos os adultos dos Estados Unidos sejam imunizados contra a Covid-19 até o fim de maio. Convencer uma porção considerável da população americana a ser vacinada é outra questão.

Apenas cerca de 54% dos adultos dos EUA que não foram vacinados dizem que pretendem se vacinar com certeza, de acordo com enquete do Censo realizada em fevereiro. Ao mesmo tempo, cerca de 23% dizem que provavelmente serão vacinados, e outros 23% provavelmente ou definitivamente não querem se vacinar.

Alcançar o nível altamente cobiçado de “imunidade de rebanho” é fundamental para os planos do governo dos EUA de combater a Covid e reabrir empresas. A oferta de imunizantes é uma coisa, mas superar a hesitação em tomar a vacina é outra. Para isso, autoridades devem facilitar o processo de obtenção de vacinas e combater a desinformação, preocupações sobre a velocidade de desenvolvimento e a desconfiança em relação ao governo e às instituições de saúde.

“Muito se resume a coisas como o que é percebido como custo e benefício”, disse Dean Eckles, cientista social e estatístico que é professor de marketing no MIT Sloan.

A Organização Mundial da Saúde chamou a aceitação das vacinas de “próximo obstáculo” no combate à pandemia e disse que, para convencer as pessoas, elas devem ter informações, estarem motivadas e sem barreiras de acesso. A vontade de ser vacinado é menor nos EUA do que em muitos países, incluindo Reino Unido, Espanha e Índia, de acordo com dados de fevereiro da empresa de pesquisa de mercado YouGovernador.

A hesitação é especialmente predominante entre minorias, mesmo quando o governo Biden busca tornar a equidade uma marca registrada de sua abordagem. Uma porcentagem menor de adultos hispânicos e negros afirma que “definitivamente” querem ser vacinados, em comparação com adultos brancos e asiáticos, de acordo com pesquisa realizada pelo Censo de 3 a 15 de fevereiro. O histórico de discriminação racial e injustiças no sistema de saúde deixou muitas pessoas não brancas nos EUA desconfiadas em relação aos prestadores de serviços médicos.

O consultor para Covid-19 da Casa Branca, Andy Slavitt, disse na sexta-feira que o governo trabalha com grupos dedicados a minorias raciais e éticas, moradores de zonas rurais e jovens. “Todos esses são importantes”, disse, para “não deixar ninguém para trás”.

Os EUA administraram 2 milhões de doses ou mais nos últimos quatro dias, de acordo com o rastreador de vacinas da Bloomberg. Em 6 de março, o Senado aprovou o pacote de alívio da pandemia de US$ 1,9 trilhão, que inclui US$ 160 bilhões para vacinas contra o coronavírus e programas de testes que podem aumentar a disponibilidade de imunizantes nos próximos meses.