Derretendo da cabeça aos pés: verão mais quente do Japão derrete — literalmente — solas de sapatos

A mudança climática parece cada dia mais real. No caso do Japão, as temperaturas quebraram recordes – e verão é o mais quente já registrado no país. Segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA), as temperaturas médias foram 2,36 graus mais quentes que o normal. Mais de 25 locais no país viram temperaturas baterem os 40 graus. O jornal Asahi Shimbun reportou que dentre 914 localidades de observação climática, 207 quebraram recordes de temperatura.

E o calor intenso está tendo efeitos inusitados no país: as solas de sapatos dos japoneses estão literalmente derretendo nas ruas, onde a temperatura do asfalto pode bater os 50 graus.

As temperaturas elevadas, de acordo com a JMA, se devem a eventos meteorológicos como mudanças nas direções dos ventos e o aumento na temperatura média dos oceanos, ambos sintomas de aquecimento global.

Apesar do calor, o fenômeno tem sido boa notícia para sapatarias, que estão vendo forte aumento na freguesia.

O prejuízo de uns é o lucro de outros

Em áreas particularmente afetadas pelo calor, sapatarias e lojas recebem aumento considerável de pedidos. Em entrevista ao jornal japonês Asahi Shimbun, trabalhadores da área contam sobre a alta nos negócios.

“Tantos consumidores vêm até nós com solas descoladas que poderíamos nos tornar coladores profissionais”, diz um funcionário da loja Kutsu no Byoin (Hospital dos Sapatos), em Hiroshima.

A sapataria também reporta que receberam de 5 até 6 pedidos de reparo de solas derretidas por dia nesse verão.

Outra sapataria de Hiroshima, o reparo de sapatos Mister Minit, no Shopping Youme Town Hiroshima também reporta aumento na clientela.

“Pedidos para o reparo de solas têm aumento todo verão, mas esse ano viu cerca de 10% de pedidos a mais do que o normal”, disse um funcionário à Asahi.

Esses reparos cobrem uma grande variedade de tipos de sapatos, incluindo tênis, sapatos formais e até saltos.