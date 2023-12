Deputado ucraniano detona granadas durante reunião; pelo menos 26 pessoas ficaram feridas

Um deputado ucraniano detonou pelo menos duas granadas dentro de uma sala lotada em um prédio do governo local, em Transcarpátia, na região de Zakarpattia, no oeste da Ucrânia, nesta sexta-feita, segundo a Polícia Nacional da Ucrânia. Segundo o jornal local Kyiv Post, pelo menos uma pessoa morreu e 26 ficaram feridas, sendo seis em estado grave.

O incidente está sendo investigado como um possível ataque terrorista, disse a polícia.

Deputado ucraniano detona granada na reunião do conselho pic.twitter.com/6ZgHuuOxZ0 — Quem é Satoshi (@Quem_e_Satoshi) December 15, 2023

No vídeo, o homem entra na sala, puxa as duas granadas dos bolsos, remove seus pinos e as joga no chão. Rapidamente os presentes abaixam a cabeça e a sala é tomada por explosões, fumaça e gritos.

Quem é o deputado ucraniano?