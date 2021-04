Deputado neonazista é preso na Europa por organização criminosa

O eurodeputado grego Ioannis Lagos, ex-integrante do partido neonazista Aurora Dourada, foi detido nesta terça-feira em Bruxelas, na Bélgica. A prisão aconteceu poucas horas depois de o Parlamento Europeu votar para retirar sua imunidade parlamentar.

Lagos foi detido com base em uma ordem de prisão internacional emitida contra ele, segundo a AFP. A ordem indica que ele cumpra pena de 13 anos de prisão na Grécia por "liderar uma organização criminosa".

Os eurodeputados do Parlamento Europeu haviam decidido durante esta manhã em Bruxelas aprovar a retirada da imunidade parlamentar de Lagos. A aprovação ocorreu por ampla maioria: 658 eurodeputados votaram pelo fim da imunidade do líder neonazista, ante 25 contrários e 10 abstenções.

Sem a imunidade parlamentar, o caminho ficou aberto para que Lagos fosse preso diante das acusações que tinha contra si. Ele havia sido eleito em outubro de 2019 pelo Aurora Dourada, deixando o partido meses depois para se tornar independente no Parlamento.

Lagos, que tem 48 anos, está entre entre os 40 dirigentes e ex-dirigentes do Aurora Dourada que foram condenados em outubro do ano passado pela Justiça da Grécia.

O processo durou cinco anos e meio, e foi desencadeado sobretudo após a morte do cantor de hip-hop e militante antifascista Pavlos Fyssas, morto a facadas por um apoiador do Aurora Dourada em 2013. Além de Fyssas, o Aurora Dourada é relacionado a uma série de outros ataques a opositores e imigrantes na Grécia.

Em meio às acusações, o Aurora Dourada se desfez, mas chegou a ser um gigantesco partido que representou um terço do parlamento na Grécia. A legenda ganhou força na última década em meio à crise econômica de 2008 que devastou a Grécia. Seus principais alvos eram a União Europeia e imigrantes, sobretudo muçulmanos.

O julgamento contra os líderes da Aurora Dourada foi visto como um dos marcos europeus diante da ascensão do pensamento neonazista na Europa.

O principal líder do Aurora Dourada, Nikos Michaloliakos, também está preso. Outro dirigente do partido, Christos Pappas, está foragido desde a sentença no ano passado.

O Parlamento Europeu chegou a ser criticado pela demora em deliberar sobre a imunidade de Lagos, que impedia sua prisão na Bélgica desde a sentença.

Após a decisão desta manhã, o italiano David Sassoli, presidente do Parlamento, disse ao jornal americano The New York Times que estava "satisfeito" com a decisão de retirar a imunidade do deputado, e afirmou que a medida havia sido tomada com apoio de "uma maioria absoluta" dos parlamentares.

"Agora cabe às competentes autoridades nacionais da Grécia concluírem os procedimentos criminais e levar à Justiça cada membro deste grupo neofascista e criminoso que balançou a sociedade grega por tempo demais", disse.

Como Lagos foi detido na Bélgica, onde fica o Parlamento Europeu, o parlamentar precisará ainda ser extradito à Grécia, onde foi dada sua sentença. A Justiça belga precisará conceder uma ordem autorizando a extradição, o que pode ainda levar meses. A polícia grega afirma que Lagos deve ser preso assim que desembarcar em Atenas.

(Com AFP)

