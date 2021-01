Deputada democrata prepara pedido de impeachment de Trump após invasão do Capitólio

Uma deputada norte-americana do Partido Democrata afirmou, nesta quarta-feira, que está preparando um pedido de impeachment contra o presidente Donald Trump após uma multidão invadir o Capitólio dos Estados Unidos, após o presidente pedir que seus apoiadores lutassem para reverter sua derrota eleitoral.

“Não podemos permitir que ele continue no poder, é uma questão de preservar a nossa República, e precisamos cumprir nossos votos”, afirmou a Deputada Ilhan Omar, do estado de Minnesota, no Twitter, apesar de faltarem duas semanas até a posse do presidente eleito Joe Biden.

Centenas de manifestantes marcharam de um comício de apoio a Trump na frente da Casa Branca até o Capitólio e invadiram o edifício. Vídeos mostram pessoas quebrando janelas para entrar no prédio. Parlamentares do Senado e da Câmara dos Deputados foram retirados de uma sessão de confirmação da vitória eleitoral de Biden.

Pedidos do impeachment se espalharam rapidamente pelas redes sociais a partir de parlamentares democratas, comentaristas e até de alguns dos colegas republicanos de Trump.

“Incitação a um golpe justifica impeachment”, afirmou o presidente da Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor (NAACP, na sigla em inglês), Leon Russell, pelo Twitter.

Russell, entre outros, também pediram que o gabinete de Trump ativasse a 25ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que transfere o poder ao vice-presidente caso o presidente se torne inapto a exercer seu cargo.

O colunista Thomas Friedman, do New York Times, disse que o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, precisa liderar uma delegação de líderes republicanos e ir até a Casa Branca “para dizer a Trump que ele precisa renunciar imediatamente — ou eles irão se juntar aos democratas para o impeachment”.