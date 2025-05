Deportações viram negócio lucrativo sob Trump e movimentam bilhões nos EUA, diz jornal

A campanha de deportação em massa do governo do presidente americano, Donald Trump, elevou em 50% os gastos com empresas privadas que atuam no sistema de expulsões, revelou uma reportagem do Wall Street Journal publicada na terça-feira. Segundo o jornal americano, a Casa Branca já gastou mais de US$ 13 bilhões (R$ 73,4 bilhões) com contratos do tipo na última década, e a expectativa é que eles cresçam em meio ao avanço da ofensiva do republicano contra os imigrantes.

A história do venezuelano Andry Blanco Bonilla, de 40 anos, acompanhada pelo WSJ, ilustra a cadeia do negócio bilionário por trás da caça a imigrantes. Após mais de um ano sendo transferido entre detenções do complexo sistema de imigração americano, Blanco foi deportado juntamente com outros mais de 200 estrangeiros para uma prisão de segurança máxima em El Salvador. Sua trajetória mostra como empresas lucram em praticamente todas as etapas do processo — da detenção à remoção — e agora esperam faturar ainda mais.

A detenção

O processo de remoção de Blanco começou em fevereiro de 2024, quando um agente do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE) suspeitou de suas tatuagens durante uma checagem de rotina em Dallas e o acusou de envolvimento com gangues.

Sem antecedentes criminais, Blanco foi levado para o centro de detenção Prairieland, no Texas, operado pela LaSalle Corrections. O governo americano paga cerca de US$ 17 milhões (R$ 96 milhões) por ano para manter a unidade.