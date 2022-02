Depois do cerco em Kiev, Rússia inicia ofensiva aérea ainda mais intensa

Duas grandes explosões atingiram Kiev na noite deste sábado (madrugada de domingo no horário local), informou o jornal New York Times.

Junto disso, jornalistas que estão em Kiev, na capital da Ucrânia, relataram há poucas horas, nas redes sociais, que ouviram sirenes de guerra sendo disparadas e que foram encaminhados para abrigos em meio a um possível ataque aéreo da Rússia na região.

O apresentador Mark Austin, do canal de televisão Sky News, escreveu no Twitter que estava se deslocando para um porão em razão de um aviso de um "sério ataque aéreo".

O repórter brasileiro Sérgio Utsch, correspondente europeu da rede de televisão SBT, afirmou que informações apontam que Kiev pode sofrer "o pior bombardeio desde o início da invasão russa". "Sirene tocou de novo. Notícias que chegam de fontes oficiais é que Kiev está a ponto de sofrer o pior bombardeio desde o início da invasão russa. Estamos descendo para o abrigo antiaéreo.".

Quer saber tudo sobre a invasão da Ucrânia e como isso impacta o Brasil e você? Leia na EXAME

Veja abaixo outros acontecimentos do dia (atualizado às 20h30):

Europa e Estados Unidos concordam em tirar bancos russos do Swift

Os Estados Unidos e a União Européia baniram os bancos russos do sistema financeiro Swift na mais recente sanção contra o ataque de Vladimir Putin à Ucrânia.

A exclusão do Swift, engrenagem discreta, mas importante, do mecanismo de transações financeiras internacionais, é uma das sanções mais disruptivas que o Ocidente poderia aplicar contra a Rússia por seu ataque à Ucrânia.

Segundo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que anunciou as novas sanções, as medidas atingem 70% do sistema bancário e empresas estatais chave do país governado pelo presidente Vladimir Putin.

Polônia diz que 115.000 ucranianos chegaram ao país desde ataque russo

Cerca de 115.000 ucranianos cruzaram a fronteira com a Polônia desde o início do ataque russo, na quinta-feira - anunciou vice-ministro polonês do Interior, Pawel Szefernaker.

Segundo o governo polonês, 90% dos migrantes têm onde dormir, seja em casas de amigos, ou de familiares. Os demais serão recebidos em centros de acolhimento que serão instalados perto da fronteira.

Lá, receberão comida e assistência médica, terão um lugar para dormir e contarão com um centro de informações sobre os procedimentos que precisam realizar.

Biden aprova US$350 milhões em ajuda militar adicional à Ucrânia

O presidente norte-americano, Joe Biden, instruiu o Departamento de Estado dos Estados Unidos a liberar até 350 milhões de dólares adicionais em armas do país estocadas para envio à Ucrânia.

Em um memorando ao secretário de Estado, Antony Blinken, Biden ordenou que 350 milhões de dólares alocados através da Lei de Assistência Estrangeira fossem designados para a defesa da Ucrânia.

O Pentágono disse que as armas incluem sistemas antiblindagem, armas pequenas, coletes à prova de balas e vários tipos de munições em apoio aos defensores da linha de frente da Ucrânia. Além disso, um porta-voz do Departamento de Estado disse que o material inclui sistemas antiaéreos.

Os EUA usaram seus estoques de armas para abastecer a Ucrânia no outono de 2021 e depois novamente em dezembro. No ano passado, o país se comprometeu com mais de 1 bilhão de dólares em assistência de segurança à Ucrânia, disse Blinken.

Twitter sofre bloqueio na Rússia e YouTube suspende canais e monetização para russos

Depois de ter bloqueado o Facebook na noite de ontem, 25, o governo da Rússia estendeu o banimento para o Twitter.

O grupo NetBlocks, de monitoramento da internet, relatou que desde a manhã deste sábado haviam conexões com falha ou restritas em todos os principais provedores de telecomunicações russos, incluindo Rostelecom, MTS, Beeline e MegaFon.

Contudo, ainda podem acessar o Twitter do território russo por meio de serviços VPN, mas as conexões diretas estão restritas.

Já o YouTube informou que estava pausando a capacidade de vários canais russos de publicar e monetizar na plataforma, e limitando "significativamente" as recomendações a esses canais.