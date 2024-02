Depois da França, tensão leva agricultores e governo a negociarem na Índia

Os sindicatos de agricultores na Índia vão conversar com ministros do governo indiano na quinta-feira, disse um líder sindical após dois dias de protestos exigindo que o Executivo estabeleça um preço mínimo para suas colheitas.

A polícia usou gás lacrimogêneo e barricadas para impedir milhares de agricultores de marcharem para a capital, Nova Delhi, para protestarem contra o governo.

Os agricultores formam um bloco eleitoral influente, e os protestos ocorrem alguns meses antes das eleições nacionais, nas quais o primeiro-ministro Narendra Modi busca obter um terceiro mandato.

Sarvan Singh Pandher, secretário-geral de um dos sindicatos que lideram os protestos, o Comitê de Luta dos Agricultores e Trabalhadores de Punjab, disse que os agricultores terão conversas com o Ministro da Agricultura Arjun Munda, o Ministro do Comércio Piyush Goyal e o Ministro de Estado dos Assuntos Internos Nityanand Rai.

"Vamos para a reunião com um humor completamente positivo e com completa confiança de que alguma solução será encontrada", disse Pandher à agência de notícias ANI.

Esta será a terceira reunião entre sindicatos e governo neste mês. As conversas anteriores não conseguiram garantir um compromisso do governo de tabelar um preço mínimo, o que motivou os agricultores a avançarem com sua marcha "Vamos para Delhi".

Pandher disse que, se essas conversas falharem, os agricultores deveriam ser permitidos a protestar em paz.

As manifestações acontecem dois anos depois do governo Modi enfrentar atos semelhantes, revogar algumas leis agrícolas e prometer que iria buscar algum tipo de ajuda para manter os preços competitivos aos agricultores.