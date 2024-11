Democratas x republicanos: qual partido venceu mais eleições para presidente dos EUA?

O sistema eleitoral americano é, na prática, bipartidário. Democratas e republicanos dominam a política do país e se alternam no poder há mais de cem anos. Há outras legendas menores, mas elas não conseguem espaço no cenário nacional.

De acordo com a comissão federal eleitoral dos Estados Unidos, cada estado define se um partido poderá ou não colocar seu candidato na cédula de votação. Com isso, alguns candidatos a Presidência não podem ser votados em alguns estados, o que diminui suas chances de forma significativa.

Os democratas e republicanos dominam o cenário político do país há cerca de 170 anos. Antes disso, o partido Whig, que existiu entre 1833 e 1856, chegou a eleger quatro presidentes no país: William Henry Harrison (1841), que governou por apenas 32 dias, até sua morte, John Tyler (1841-1845), o primeiro presidente americano a ter um processo de impeachment aberto contra ele, Zachary Taylor (1849-1850) e Millard Fillmore (1850-1853).

A hegemonia dos dois partidos se estabilizou nas eleições de 1853, com o presidente democrata Franklin Pierce e, desde então, apenas eles conseguiram eleger presidentes nos EUA.

Os norte-americanos, ao todo tiveram 19 presidentes republicanos contra 16 democratas.

Veja a lista de todos os presidentes dos EUA nos últimos 170 anos;

Franklin Pierce (1853-1857) – democrata

James Buchanan (1857-1861) – democrata

Abraham Lincoln (1861-1865) – republicano

Andrew Johnson (1865-1869) – democrata

Ulysses S. Grant (1869-1877) – republicano

Rutherford B. Hayes (1877-1881) – republicano

James Garfield (1881-1881) – republicano

Chester A. Arthur (1881-1885) – republicano

Grover Cleveland (1885-1889) – democrata

Benjamin Harrison (1889-1893) – republicano

Grover Cleveland (1893-1897) – democrata

William McKinley (1897-1901) – republicano

Theodore Roosevelt (1901-1909) – republicano

William Howard Taft (1909-1913) – republicano

Woodrow Wilson (1913-1921) – democrata

Warren G. Harding (1921-1923) – republicano

Calvin Coolidge (1923-1929) – republicano

Herbert Hoover (1929-1933) – republicano

Franklin D. Roosevelt (1933-1945) – democrata

Harry S. Truman (1945-1953) – democrata

Dwight D. Eisenhower (1953-1961) – republicano

John F. Kennedy (1961-1963) – democrata

Lyndon B. Johnson (1963-1969) – democrata

Richard Nixon (1969-1974) – republicano

Gerald Ford (1974-1977) – republicano

Jimmy Carter (1977-1981) – democrata

Ronald Reagan (1981-1989) – republicano

George H. W. Bush (1989-1993) – republicano

Bill Clinton (1993-2001) – democrata

George W. Bush (2001-2009) – republicano

Barack Obama (2009-2017) – democrata

Donald Trump (2017-2021) – republicano

Joe Biden (2021-2025) – democrata

1 /8 Trump durante comício em Prescott Valley, Arizona, em 13 de outubro (Trump durante comício em Prescott Valley, Arizona, em 13 de outubro)

2 /8 Kamala Harris, durante comício em Chandler, Arizona, em 10 de outubro (Kamala Harris Campaigns For President In Arizona)

3 /8 Trump durante comício em Coachella, Califórnia, em 12 de outubro (Trump durante comício em Coachella, Califórnia, em 12 de outubro)

4 /8 Kamala Harris, durante discurso na Convenção Democrata, em Chicago, em agosto (Kamala Harris, durante discurso na Convenção Democrata, em Chicago, em agosto)

5 /8 O ex-presidente Donald Trump, durante evento em Oaks, Pensilvânia (O ex-presidente Donald Trump, durante evento em Oaks, Pensilvânia)

6 /8 Kamala Harris na Convenção Democrata, em Chicago, em agosto (Kamala Harris na Convenção Democrata, em Chicago, em agosto)

7 /8 Donald Trump, durante entrevista em Chicago (Donald Trump, durante entrevista em Chicago)

8/8 A vice-presidente Kamala Harris, ao chegar para discurso em Raleigh, Carolina do Norte (A vice-presidente Kamala Harris, ao chegar para discurso em Raleigh, Carolina do Norte)

Como funciona a eleição nos EUA?