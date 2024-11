Democratas perdem quase 1 milhão de votos no reduto democrata de Nova York

O Partido Democrata perdeu quase um milhão de votos no estado de Nova York, tradicional reduto democrata, nestas eleições presidenciais em comparação com o apoio obtido por Joe Biden em 2020.

A candidata Kamala Harris, que perdeu a corrida presidencial para Donald Trump, alcançou 4.330.195 votos (55,5%) no estado, menos do que os 5.244.886 votos (60,9%) obtidos por Biden há quatro anos.

Em contrapartida, Trump subiu de 3.251.997 votos em 2020 para 3.428.381 neste pleito, com 97% da apuração concluída.

Com esse nível de apuração, a votação de 2024 no estado registrou um total de 7.758.576 eleitores, frente aos 8.496.883 de 2020.

Segundo especialistas, a queda de participação reflete um cenário de apatia na campanha, já que os eleitores acreditam que o resultado seria decidido nos sete swing states — Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Carolina do Norte, Geórgia, Arizona e Nevada — enquanto o peso de Nova York e outros estados seria reduzido.

Vitória democrata nos principais centros urbanos

Kamala Harris conseguiu ampla vantagem no condado de Nova York, onde se localiza a cidade de Nova York, recebendo 480.178 votos contra 102.534 de Trump. Em Albany, capital do estado, a candidata obteve 87.849 votos, enquanto Trump ficou com 52.532. No condado de Erie, que inclui Buffalo, segunda maior cidade do estado, Harris superou Trump com cerca de 40 mil votos de vantagem (239.712 a 199.313).

Entretanto, Trump venceu na maioria dos condados do estado de Nova York, enquanto a vitória de Kamala foi garantida por seu apoio nas cidades mais populosas e cosmopolitas.

Reconquista de redutos republicanos

Donald Trump reconquistou condados próximos à cidade de Nova York, como Suffolk, que teve empate em 2020, e Nassau, uma área com grande presença latina que havia votado em candidatos democratas anteriormente. Segundo as pesquisas de boca de urna da Fox News divulgadas na terça-feira, aproximadamente 45% dos eleitores identificados como judeus no estado — conhecido como “Empire State” — votaram em Trump. Esse percentual representa um recuo significativo, pois em 2020 Biden obteve 69% desse eleitorado.

Kamala Harris ficou com 55% do voto judaico em Nova York, uma queda expressiva em relação ao desempenho de Biden. Nova York é considerada a cidade com a maior população judaica fora de Israel, com mais de um milhão de judeus vivendo na área metropolitana.