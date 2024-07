Democratas irão confirmar Biden como candidato de forma virtual até o fim de julho Decisão adiantaria confirmação que poderia acontecer de forma presencial em agosto e põe fim a dúvida sobre candidatura

RALEIGH, NORTH CAROLINA - MARCH 26: U.S. President Joe Biden speaks at the Chavis community center on March 26, 2024 in Raleigh, North Carolina. Biden is making a big push in North Carolina this year, a state he believes to be winnable in the November presidential election. Biden lost North Carolina to Donald Trump by only 2 percentage points in 2020. Eros Hoagland/Getty Images/AFP (Photo by Eros Hoagland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) (Eros Hoagland/Getty Images)