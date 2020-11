Democrata Mark Kelly deve vencer eleição especial para o Senado no Arizona

O candidato democrata Mark Kelly é um forte candidato a vencer a eleição especial para o Senado no Arizona, como apontam informações do Decision Desk HQ, publicadas no Business Insider. Sua principal concorrente é a senadora Martha McSally, nomeada para ocupar a cadeira após a morte do senador John McCain, em 2018.

No início ano passado, Kelly, ex-capitão da Marinha, anunciou que a desafiaria em 2020 pelo partido democrata. Com uma campanha baseada em acesso a cuidados de saúde acessíveis, reforma da imigração e Previdência social, o candidato se provou um sucesso na arrecadação de fundos: US$ 38,8 milhões no segundo trimestre de 2020, enquanto McSally atingiu a marca de US$ 23 milhões.

Além da vantagem financeira, Kelly também segue invicto em todas as pesquisas não-partidárias conduzidas este ano, de acordo com o FiveThirtyEight. Além disso, outra pesquisa, feita pelo The New York Times e Siena College, mostrou uma vantagem de sete pontos de Kelly em relação à sua concorrente (50% a 43%) entre os prováveis ​​eleitores. McSally é extremamente alinhada com Trump, tendo votado a favor do presidente dos EUA em 95% das ocasiões.

A eleição especial mostra a competitividade dos democratas, que esperavam recuperar o controle do Senado pela primeira vez desde 2015. A popularidade de Biden entre os eleitores locais fez com que o Arizona se tornasse disputado no colégio eleitoral.