Delta é variante do Covid-19 dominante na França, diz primeiro-ministro

A variante Delta do coronavírus é neste momento a variante dominante do vírus circulando na França, afirmou o primeiro-ministro francês, Jean Castex, nesta quarta-feira.

Castex afirmou à emissora de televisão TF1 que o gabinete concordou em uma reunião com medidas importantes para lidar com uma quarta onda de infecções no país.

"Estamos na quarta onda", disse Castex.

"A variante Delta é a dominante, é mais contagiosa", acrescentou, em relação à variante inicialmente detectada na índia.

O governo francês começou a apresentar aos parlamentares esta semana um novo plano para enfrentar a Covid-19, que inclui a exigência de um passe de saúde para uma série de estabelecimentos a partir do começo de agosto e tornando a vacinação obrigatória para funcionários da Saúde.