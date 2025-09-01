Mundo

Delta Air Lines paga US$ 79 milhões após despejo de combustível sobre escolas em Los Angeles

Incidente ocorreu em 2020, quando uma aeronave da companhia precisou realizar um pouso forçado após um dos motores apresentar falhas

Agência o Globo
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 11h45.

A Delta Air Lines concordou em pagar US$ 79 milhões (cerca de R$ 428,6 milhões) para encerrar uma ação coletiva movida após um de seus aviões despejar combustível sobre escolas e bairros de Los Angeles, em 2020. O incidente afetou quase 60 crianças e professores, segundo autoridades locais, divulgado pela NBC Los Angeles.

O caso ocorreu em 14 de janeiro de 2020, quando um Boeing 777-200 da companhia norte-americana, que havia acabado de decolar do Aeroporto Internacional de Los Angeles com destino a Xangai, precisou retornar por conta de uma falha em um dos motores. Para pousar com segurança, os pilotos liberaram cerca de 15 mil galões de combustível sobre áreas residenciais e escolares.

Escolas e moradores foram atingidos

Entre os locais atingidos estava a Escola Primária Park Avenue, na cidade de Cudahy. Professores relataram que o combustível "pingava como gotas de chuva" e causava irritações na pele, olhos e pulmões. Cerca de 60 alunos e educadores foram avaliados por bombeiros, mas ninguém precisou ser hospitalizado.

Ação coletiva e acordo

A ação judicial foi inicialmente movida por professores da escola, mas moradores também se juntaram ao processo e transformando em uma ação coletiva. A Delta alegou que a decisão dos pilotos visava evitar danos maiores, já que o avião estava com excesso de peso para pouso seguro.

No acordo firmado, a Delta não admitiu culpa, mas afirmou que decidiu pagar a indenização para evitar os custos e as distrações de um processo prolongado. A empresa destacou que o foco está em seguir com suas operações sem o impacto do litígio.

