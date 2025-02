Delegação israelense viajará a Doha no fim de semana para discutir próxima fase da trégua

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou nesta terça-feira, 4, após se reunir com várias autoridades dos Estados Unidos, que uma equipe de negociação viajará para Doha no próximo final de semana para discutir a segunda fase do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza.

"Em conformidade com a reunião, Israel está se preparando para que a delegação de trabalho parta para Doha no final desta semana para discutir detalhes técnicos relacionados com a implementação contínua do acordo", disse o gabinete de Netanyahu em um comunicado.

O premiê israelense teve uma reunião "positiva e amigável" na madrugada desta terça-feira com o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Mike Waltz, e o enviado especial da Casa Branca para o Oriente Médio, Steve Witkoff.

Esta foi a primeira reunião agendada durante a visita de Netanyahu a Washington, onde ele desembarcou na última segunda-feira, 3.

Nesta terça-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, se encontrará com o primeiro-ministro israelense na Casa Branca, em seu primeiro encontro com um líder estrangeiro desde que retornou ao poder.

O encontro representa um importante respaldo internacional a Netanyahu, especialmente após se tornar alvo de um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), cuja jurisdição Washington não reconhece e cuja decisão condenou veementemente.

A expectativa é que os dois líderes discutam uma ampla gama de questões, incluindo o futuro de Gaza, a normalização das relações entre Israel e Arábia Saudita e o aumento das tensões com o Irã, que atacou Israel duas vezes com mísseis e drones no ano passado.

"Não tenho garantia de que a paz será mantida", disse Trump na segunda-feira sobre a possibilidade da manutenção do cessar-fogo no devastado enclave palestino.

Em Gaza, por enquanto, continua a trégua que entrou em vigor em 19 de janeiro e que, até agora, permitiu a libertação de 13 reféns israelenses, além de cinco tailandeses, em troca de mais de 500 prisioneiros palestinos detidos em Israel.

Ao retornar dos Estados Unidos, Netanyahu convocará seu Gabinete de Segurança para discutir as posições gerais de Israel em relação à segunda etapa do acordo, que deve entrar em vigor 42 dias após a primeira fase.