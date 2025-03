Delegação do Hamas chega ao Cairo para discutir transição à 2ª fase da trégua em Gaza

Uma delegação de dirigentes do grupo islâmico Hamas chegou ao Cairo nesta sexta-feira, 7, para discutir a implementação do acordo de trégua na Faixa de Gaza e impulsionar as negociações para entrar na segunda fase do pacto, que estipula um cessar-fogo permanente e a libertação de todos os reféns.

A emissora de televisão egípcia “Al Qahera News” anunciou a chegada de "uma delegação de líderes do Hamas", que não foi identificada, como parte dos contatos que o Egito mantém para "chegar rapidamente à segunda fase da trégua".

Além disso, indicou que a equipe de negociação egípcia está realizando "reuniões intensas" tanto com o grupo islâmico quanto com os outros dois mediadores, Catar e Estados Unidos, com o objetivo de "concluir o acordo de cessar-fogo e entrar na segunda fase", algo que exige "garantias" tanto do Hamas quanto de Israel.

Uma fonte do Hamas disse à Agência EFE que os Estados Unidos propuseram que o grupo palestino libertasse dez reféns, incluindo um soldado americano, em troca da extensão da primeira fase da trégua por dois meses e da permissão da entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

A primeira fase entrou em vigor em 19 de janeiro e expirou no último sábado, enquanto as negociações sobre as fases subsequentes foram paralisadas, embora devessem ter começado semanas atrás.

A segunda fase estipula um cessar-fogo permanente, a libertação de todos os reféns mantidos pelo Hamas e a retirada das tropas israelenses de Gaza.

Por sua vez, a terceira e última fase do acordo prevê a devolução de todos os corpos dos reféns falecidos e a reconstrução do devastado enclave palestino.