Delegação de congressistas americanos chega a Taiwan em meio a tensão com a China

Congressistas dos Estados Unidos chegaram a Taiwan neste domingo, 14, em uma missão diplomática de dois dias.

Na agenda, o grupo se reunirá com a presidente Tsai Ing-wen, configurando o segundo grupo de alto nível da política norte-americana a visitar o local em meio às tensões militares entre a ilha autogovernada e a China.

Veja também:

Secretário-geral da ONU reafirma compromisso por Coreia do Norte sem arma nuclear

UE propõe significativa concessão ao Irã, em tentativa de reavivar acordo nuclear

A ida da delegação aumenta a tensão com a China em outro patamar, visto que Pequim tem realizado exercícios militares ao redor da ilha para expressar indignação com a visita da presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, a Taipé, no início de agosto.

A embaixada dos EUA em Taipé disse que a delegação está sendo liderada pelo senador Ed Markey, acompanhado por quatro membros da Câmara, no que descreveu como parte de uma visita maior à região do Indo-Pacífico.

O gabinete presidencial de Taiwan disse que o grupo se reunirá com Tsai na manhã de segunda-feira.