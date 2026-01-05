Mundo

Defesa afirma que esposa de Maduro sofreu ferimentos durante captura pelos EUA

Advogados relatam lesões, pedem exames médicos e juiz determina que situação seja incluída nos autos para atendimento de saúde

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 19h15.

A defesa de Cilia Flores, esposa do ditador venezuelano Nicolás Maduro, afirmou nesta segunda-feira, 5, que ela sofreu ferimentos durante a operação militar que resultou na captura do casal por forças dos Estados Unidos e solicitou ao juiz atenção médica.

Em audiência realizada no tribunal federal do distrito sul de Manhattan, o advogado de Flores, Mark Donnelly, declarou que ela apresenta ferimentos mais graves que precisam de cuidados médicos, incluindo a possibilidade de fratura nas costelas. Ele pediu a realização de exames de raio-x para comprovar os danos físicos após a apreensão pelos agentes americanos.

Durante a audiência, Cilia Flores apareceu com curativos na testa e sinais aparentes de hematomas próximos ao olho direito. Ao se levantar para formalizar sua resposta ao juiz, ela chegou a se apoiar em um oficial para manter o equilíbrio, segundo relatos sobre a sessão.

O advogado de Maduro também mencionou que o líder venezuelano enfrenta problemas de saúde que exigirão atenção, mas não detalhou quais são essas condições. Tanto Maduro quanto Flores se declararam inocentes das acusações que enfrentam nos Estados Unidos.

O juiz responsável pela audiência solicitou que tanto a defesa quanto a acusação incluam nos autos judicialmente os pedidos e as observações sobre as condições físicas do casal, para poderem ser analisados antes dos próximos passos do processo.

Maduro e Cilia Flores foram capturados em uma operação militar dos Estados Unidos em Caracas no último sábado, 3, e levados ao país norte-americano para responder a acusações que incluem narcotráfico e outras infrações federais, como foi divulgado pelas autoridades americanas. A próxima audiência foi marcada para 17 de março de 2026.

