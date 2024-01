Defensor fiel 2024: Otan anuncia maior exercício militar em décadas, com 90 mil soldados

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) anunciou nesta quinta-feira que iniciará na próxima semana o seu maior exercício militar “em décadas”, uma operação que se estenderá por vários meses e contará com a participação de 90 mil soldados da aliança.

A convocação é a maior feita pela Otan desde a Guerra Fria.

Aliança militar

O general americano Christopher Cavoli, chefe do Comando da Otan para a Europa, afirmou que o exercício, denominado “Defensor Permanente” (Steadfast Defender), se estenderá até maio, contando com a participação dos 31 países da Otan e da Suécia, que aspira a aderir à aliança militar.

Os soldados irão participar de uma série de exercícios conjuntos com foco em um cenário de “ataque russo”, explicou Cavoli.