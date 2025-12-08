Mundo

'Decepcionado', diz Trump sobre Zelensky por demora em analisar plano de paz

Casa Branca discute proposta com Moscou e Kiev; parte do plano foi rejeitada por Putin.

Trump e Zelensky: cobra participação da Ucrânia em negociações de paz propostas por Washington. (Andrew Harnik/Getty Images)

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 07h48.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 7, estar “um pouco decepcionado” com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, por não ter analisado a proposta americana para encerrar a guerra com a Rússia.

A declaração foi dada a jornalistas no tapete vermelho do Kennedy Center Honors. Trump disse que Kiev ainda não havia lido o documento, apresentado horas antes pelos Estados Unidos.

Washington enviou recentemente um plano para o fim do conflito, que está sendo discutido separadamente com Moscou e Kiev. Segundo a Casa Branca, o documento passou por ajustes ao longo das últimas semanas, após críticas de que seria excessivamente favorável à Rússia, que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022.

Negociações sem avanço e pressões de Washington

Vários dias de negociações entre autoridades americanas e ucranianas, incluindo Zelensky, terminaram no sábado sem progresso concreto. O presidente ucraniano, porém, afirmou que continuará dialogando em busca de uma “paz real”. As conversas ocorreram dias depois de enviados dos EUA se reunirem com Vladimir Putin no Kremlin.

Os representantes americanos Steve Witkoff e Jared Kushner, genro de Trump, estiveram em Moscou na quarta-feira, onde ouviram rejeições parciais da Rússia ao plano apresentado por Washington.

O projeto americano passou por diferentes versões desde que surgiu no mês passado. As críticas iniciais apontavam que a proposta atendia a exigências russas em excesso, o que levou a sucessivas revisões.

A Casa Branca insiste em manter as negociações simultâneas com ambas as partes enquanto tenta construir apoio para um acordo possível. Até o momento, nenhum dos lados sinalizou estar disposto a aceitar todos os termos.

*Com informações da AFP

