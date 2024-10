De J Lo a Ricky Martin: artistas de Porto Rico se unem após insulto em comício de Trump

Durante essas eleições nos EUA, especulou-se se a estrela da música latina Bad Bunny apoiaria a candidatura de Kamala Harris. Durante quase toda a campanha, o rapper ficou de fora das eleições presidenciais. Mas ele não conseguiu ficar calado quando o comediante Tony Hinchcliffe zombou de sua terra natal, Porto Rico (que faz parte dos EUA), durante comício de Donald Trump no último domingo em Nova York. Hinchcliffe falou: “Não sei se vocês sabem disso, mas neste momento existe literalmente uma ilha flutuante de lixo no meio do oceano. Acho que se chama Porto Rico”.

A partir daí, o artista tornou público seu apoio à candidata democrata e compartilhou um vídeo sobre o assunto. Dois dias depois, ele também publicou uma resposta direta àqueles que consideram Porto Rico “uma ilha flutuante de lixo”. “Lutamos desde o primeiro dia de nossa existência, somos a definição de coração e resistência”, disse o cantor em postagem no Instagram, rede em que tem 45,7 milhões de seguidores.

Em vez de pedir desculpas ou pelo menos dar alguma explicação, Trump defendeu o comício de domingo como um “festival de amor” e garantiu que “ninguém ama mais a comunidade porto-riquenha” do que ele. E em relação especificamente a Hinchcliffe, o republicano insistiu que não sabe quem ele é: “Não o conheço, alguém o colocou lá”.

No entanto, os comentários sobre Porto Rico provocaram uma onda de protestos que ganha cada vez mais força a cada dia, juntando figuras da classe artística porto-riquenha, segundo reportagem do El País.

Outras estrelas no protesto

Mesmo antes de Bad Bunny falar, outros músicos de origem porto-riquenha, como Residente, Don Omar, Jennifer Lopez, Ricky Martin e Luis Fonsi começaram a condenar as "piadas" de Hinchcliffe e Trump por permiti-las. O rapper Residente, conhecido por seu comprometimento político na ilha, republicou um vídeo da manifestação do republicano em seus efêmeros stories do Instagram e escreveu: “Aos meus irmãos porto-riquenhos, não apoiem essas pessoas, por favor".

Ricky Martin e Luis Fonsi fizeram o mesmo, mas deram um passo além e apelaram aos porto-riquenhos para que votassem em Harris. Embora Porto Rico faça parte dos Estados Unidos, os seus residentes na ilha não podem votar para presidente, mas os seis milhões que vivem no território continental dos Estados Unidos têm o direito de participar das eleições. O seu voto é relevante na Pensilvânia, onde reside quase um milhão deles, e na Geórgia - dois locais em que Harris e Trump disputam voto a voto a preferência do eleitorado.

Jennifer Lopez, a diva pop nascida em Nova Iorque de pais porto-riquenhos, também anunciou nas suas redes sociais, com 250 milhões de seguidores, que apoiou Harris após os comentários de Hinchcliffe, tal como o cantor de reggaeton Don Omar.