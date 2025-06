De amigos a inimigos: entenda como aliança entre Israel e Irã desmoronou até o mais recente ataque

O governo israelense lançou na quinta-feira, 12, o que chamou de "ataques preventivos" contra o Irã, em meio ao acirramento das tensões no Oriente Médio, e alertou sua população para o risco iminente de uma retaliação com "mísseis e drones" vindos do território iraniano.

Segundo Israel, o alvo da operação intitulada "Nação de Leões" é o programa nuclear do Irã, além de instalações ligadas ao programa de mísseis balísticos. A imprensa local afirma que os chefes do Estado-Maior das Forças Armadas e da Guarda Revolucionária, além de cientistas nucleares, teriam sido mortos.

Em pronunciamento, o premier israelense, Benjamin Netanyahu disse que um dos alvos era a "instalação de enriquecimento nuclear em Natanz", que foi alvo de ações de sabotagem atribuídas a Israel no passado, assim como os "principais cientistas nucleares iranianos".

A imprensa iraniana afirmou que o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Mohammad Bagheri, teria morrido na etapa inicial dos ataques, além de ao menos dois cientistas nucleares, Mohammad Mahdi Tehranchi e Fereydoon Abbasi. A TV estatal confirmou ainda a morte de parte dos metade dos integrantes da cúpula da Guarda Revolucionária, incluindo o comandante-chefe, Hossein Salami, que ocupava o posto desde 2019. Um golpe que analistas veem como elemento-chave para que a resposta iraniana use todas as forças à disposição do regime. A TV Nour News, ligada ao regime, afirma que o líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, está em um local seguro, mas um de seus assessores ficou gravemente ferido.

Em abril do ano passado, ocorreu a primeira troca de ataques diretos da História entre os dois inimigos, fruto de uma retaliação de Teerã a um ataque israelense à embaixada iraniana na Síria. Mais tarde, em outubro, um novo episódio ocorreu, ainda mais intenso, acendendo o alerta de uma possível guerra mais ampla no Oriente Médio — que acabou não se concretizando.

A possível escalada do conflito na região — já tensionada pela guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza, iniciada em 7 de outubro de 2023 — esconde um passado de alianças e colaboração, cuja ruptura ocorre com a revolução islâmica de 1979. Desde então, uma guerra fria tem sido travada entre os países, com ameaças e ataques ocorrendo indiretamente através de outros atores e países. Entenda como a mudança ocorreu:

Da colaboração à ruptura

Dois anos após a criação do Estado de Israel, o Irã se tornou em 1950 o segundo país muçulmano a reconhecer o novo país, atrás apenas da Turquia. Na época, Teerã abrigava a maior comunidade judaica do Oriente Médio.