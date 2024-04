Danos a infraestruturas vitais de Gaza estimados em R$ 93,4 bilhões, diz Banco Mundial

O Banco Mundial afirma que o conflito entre Israel e o grupo islamista Hamas causou cerca de US$ 18,5 bilhões (R$ 93,4 bilhões na cotação atual) em danos a infraestruturas vitais no enclave palestino de Gaza, de acordo com um relatório divulgado nesta terça-feira, 2.

Isso equivale a 97% da produção econômica combinada dos territórios palestinos da Cisjordânia e de Gaza em 2022, conforme indicado pelo estudo realizado em conjunto pelo BM, as Nações Unidas (ONU) e a União Europeia (UE).

O relatório avalia parcialmente os danos causados pelas operações militares israelenses na Faixa de Gaza, realizadas em retaliação ao ataque lançado pelo Hamas no sul do país em 7 de outubro.

Afirma que a destruição de casas representa 72% das "infraestruturas vitais" destruídas, uma parte considerável, enquanto 19% corresponde aos setores de saúde, educação e serviços. A parcela restante é referente ao comércio e instalações industriais.

Atualmente, mais de 1 milhão de pessoas estão desabrigadas, do total de 2,2 milhões de habitantes da Faixa de Gaza antes do início do conflito. Isso representa o dobro da estimativa anterior, divulgada em meados de dezembro.

A situação piora. Mais da metade da população está à beira da fome, enquanto quase todos sofrem de desnutrição ou insegurança alimentar.

O sistema de abastecimento de água potável e saneamento funcionava apenas a 5% de sua capacidade no início de outubro, e considera-se que o sistema educacional de Gaza entrou em colapso completo. Além disso, 92% da rede de estradas primárias foi destruída.