Dados e convite: a estratégia dos senadores brasileiros para buscar apoio contra tarifas nos EUA

Os senadores brasileiros que estão nos Estados Unidos para tratar das tarifas contra o Brasil criaram uma estratégia para buscar apoio junto aos parlamentares americanos, que inclui dados detalhados e um convite de viagem.

A comitiva preparou uma série de dados sobre os impactos que as tarifas de 50% terão para o estado de cada senador ou deputado americano com quem irão conversar. As estatísticas apontam quais são os produtos mais importados e exportados daquele estado para o Brasil.

Além dos dados, os parlamentares receberão um convite para viajar ao Brasil e conhecer de perto a realidade do país.

"Esta vai ser a dinâmica com todos os parlamentares. Cada um vai receber a aplicação dessa medida no estado que ele representa. Dessa forma, a gente entende que racionalmente ele poderá ser convencido que essa é uma medida de perde-perde", diz o senador Nelsinho Trad (PSD-MG), que integra a missão.

O grupo inclui ainda os senadores Carlos Viana (Podemos-MG), Jaques Wagner (PT-BA), Rogério Carvalho (PT-SE), Esperidião Amin (PP-SC), Teresa Cristina (PP-MS), Marcos Pontes (PL-SP) e Fernando Farias (MDB-AL).

Eles terão reuniões nesta terça-feira, 29, com parlamentares democratas e republicanos em Washington. A lista deles não foi revelada de forma antecipada, para não atrapalhar as conversas.

Busca de isenções

Na segunda, a missão brasileira se encontrou com empresários de diversos setores, como o agronegócio, indústria de transformação, saúde e energia. Também ocorreram encontros com líderes empresariais e representantes do Brazil-U.S. Business Council.

Como mostrou a EXAME, o grupo brasileiro tem buscado a defesa de isenções pontuais à nova taxa. "O que está em jogo é que talvez possamos conseguir algumas exceções para determinados produtos, como o café e o suco de laranja, além de alguns manufaturados, como a Embraer", diz José Pimenta, diretor de Relações Governamentais e Comércio Internacional da BMJ Consultores e Diretor Executivo do Instituto Brasileiro de Comércio, Investimento e Sustentabilidade (IBCIS).

O mercado norte-americano recebe 30% das exportações de café do Brasil, enquanto o suco de laranja enviado aos EUA representa 42% das vendas brasileiras.

Em 2024, as exportações de frutas brasileiras para os EUA totalizaram US$ 148 milhões. A manga foi o principal item da cesta, com 36 mil toneladas exportadas e uma receita de US$ 45,8 milhões, representando 14% dos embarques brasileiros no período, de acordo com dados da Associação Brasileira de Frutas (Abrafrutas).

O comércio dos EUA com o Brasil tem superavit para os americanos. Pelos dados oficiais brasileiros, os EUA registraram um superávit de US$ 1,7 bilhão com o país no primeiro semestre deste ano, um aumento de cerca de 500% em relação a 2024. O comércio bilateral somou US$ 41,7 bilhões no acumulado de janeiro a junho de 2025. Os produtos mais importados pelo Brasil são motores e máquinas não-elétricas, óleos combustíveis e aeronaves.