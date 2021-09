Cuba inicia vacinação contra covid em grupo de 2 a 18 anos

O governo de Cuba lançou nesta sexta-feira, 3, uma campanha nacional de vacinação contra o coronavírus em crianças e adolescentes. O grupo alvo são crianças e jovens de 2 a 18 anos.

A campanha é feita com as vacinas cubanas Abdala e Soberana, desenvolvidas internamente no país.

Segundo o governo, a vacinação possibilitará a reabertura das escolas. Países como China e Venezuela haviam anunciado sua intenção de vacinar crianças, mas Cuba, que enfrenta um surto de casos que ameaça seu sistema de saúde, se tornou o primeiro país a executar a medida.

A vacinação começará com adolescentes de 12 anos ou mais, depois partido para crianças menores de 11 anos, a partir de 15 de setembro.

Ao todo, Cuba tem 50% da população vacinada com ao menos uma dose;

E 35% completamente vacinado , segundo o Our World In Data, da Universidade de Oxford;

, segundo o Our World In Data, da Universidade de Oxford; O Brasil tem 64% da população com ao menos uma dose;

E 30% totalmente vacinada.

"Sempre quis ser vacinada" contra a covid-19, disse à AFP Laura Lantigua, 17 anos, que recebeu a primeira das três injeções no colégio Saul Delgado, no bairro de Vedado, em Havana.

A jovem diz ter esperado uma hora para ver se sentia "alguma reação". "Eu me senti normal, bem", observou.

"É uma experiência gratificante", disse Ronald Martinez, que acabou de fazer 18 anos. É bom “sentir que, vacinados, podemos ter uma vida social novamente, e ter as relações que perdemos há dois anos”, refletiu.

As escolas do país estão fechadas desde março de 2020 e abriram apenas por algumas semanas no final do ano. Os alunos seguem os cursos pela televisão, que serão retomados na segunda-feira.

O governo decidiu que as escolas só vão reabrir, de forma escalonada, quando todas as crianças do país forem vacinadas.

Com 11,2 milhões de habitantes, Cuba acumula pouco mais de 6672.000 casos de covid-19 e 5.538 mortes. Cerca de 95.000 jovens menores de 18 anos foram infectados e sete morreram.

