Cruz Vermelha reporta que 70% de cidade próxima ao epicentro do terremoto "está destruída"

O terremoto de magnitude 7,7 na escala Richter que atingiu o centro-norte de Mianmar na sexta-feira destruiu 70% de Sagaing, uma das duas cidades mais próximas do epicentro, de acordo com a Sociedade da Cruz Vermelha.

"Os danos são realmente enormes", relatou Afrhill Rances, diretor de comunicações da Federação Internacional para a Ásia-Pacífico, em uma ligação telefônica com a Agência EFE, indicando que os parceiros da Cruz Vermelha local disseram que "70% de Sagaing está destruída".

O município de Sagaing fica a cerca de 17 quilômetros do epicentro do terremoto. A outra cidade mais próxima, a uma distância semelhante, é Mandalay, a segunda maior do país, com cerca de 1,5 milhão de habitantes, da qual foram disponibilizadas mais informações desde o terremoto.

A junta militar que mantém o poder em Mianmar desde o golpe de 2021 divulgou a última contagem provisória de vítimas na noite de sábado, com pelo menos 1.644 mortos, 3.408 feridos e 139 desaparecidos.

Somente em Mandalay, para onde o chefe do regime Min Aung Hlaing viajou ontem, pelo menos 694 pessoas foram registradas como mortas.

A situação em Sagaing é mais incerta. O município, com cerca de 300.000 habitantes, está localizado na região de mesmo nome do epicentro, uma área onde guerrilheiros de minorias étnicas e forças pró-democracia ganharam terreno sobre o Exército em seus combates após o levante.

"Acho que ninguém conseguiu ter uma visão clara do que realmente está acontecendo em Sagaing", analisou Rances.

O opositor Governo de Unidade Nacional, um grupo pós-golpe que afirma ser a autoridade legítima de Mianmar, disse no sábado que o Exército continuou a bombardear as áreas atingidas pelo terremoto, inclusive Sagaing.

A situação na região e a contagem de mortes e vítimas são ainda mais complicadas pelo fato de que ela abriga um terço do número total de pessoas deslocadas pelo conflito em Mianmar, cerca de 1,2 milhão (de 3,5 milhões), de acordo com a ONU.

O Exército de Mianmar declarou estado de emergência em seis áreas: Sagaing, Mandalay, Magway, Shan, Naypyidaw e Bago.

A junta militar fez um apelo incomum por ajuda internacional na sexta-feira. Centenas de equipes de resgate de vários países, incluindo China, Rússia, Singapura, Índia e Tailândia, já estão envolvidas no esforço de socorro, informou neste domingo o canal de televisão oficial da junta, "MRTV".