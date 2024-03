Críticas de Brasil, EUA, Colômbia e UE abrem conflito diplomático entre Caracas e Brasília

Um dia depois de a candidata opositora venezuelana Corina Yoris ter tido sua inscrição no registro do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) bloqueada tanto na internet como presencialmente, os governos de EUA, Brasil e Colômbia e a União Europeia (UE) questionaram a manobra do chavismo, pondo em xeque a credibilidade do processo eleitoral.

Yoris foi escolhida pela grande maioria dos dez partidos que formam a chamada Plataforma Unitária Democrática (PUD) como representante da oposição nas eleições presidenciais de 28 de julho. No caso do Brasil, o comunicado divulgado pelo Itamaraty foi a primeira expressão oficial crítica do país ao governo de Nicolás Maduro, que, como no caso da Colômbia, foi rebatida por uma nota contundente da Chancelaria da Venezuela.

A troca de comunicados abriu o primeiro conflito diplomático entre os dois países desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu seu terceiro mandato, em 2023. O comunicado venezuelano tenta poupar o chefe de Estado brasileiro, a quem agradece, no parágrafo final, “expressões de solidariedade” sobre os bloqueios e sanções impostas pelos EUA.

A Chancelaria venezuelana responsabiliza o Itamaraty pelo posicionamento do Brasil e se diz surpresa pelo fato de que o Ministério das Relações Exteriores brasileiro não esteja preocupado pelas “tentativas de magnicídio e desestabilização” supostamente ocorridas no país recentemente.

Embora não tenha questionado até agora a inabilitação de candidatos pelo Tribunal Supremo de Justiça, alinhado ao chavismo, o governo brasileiro, com o aval de Lula, reagiu às limitações adicionais impostas à oposição na reta final da inscrição de nomes para as presidenciais. Antes das manobras de segunda-feira, a líder opositora, María Corina Machado, que venceu as primárias da oposição de 2023 — e que, segundo pesquisas locais, tem cerca de 70% de intenções de voto, superando amplamente os 20% de Maduro — já fora inabilitada pela Justiça, assim como o ex-candidato Henrique Capriles.

“Com base nas informações disponíveis, [o governo brasileiro] observa que a candidata indicada pela Plataforma Unitária, força política de oposição, e sobre a qual não pairavam decisões judiciais, foi impedida de registrar-se, o que não é compatível com os acordos de Barbados”, diz o comunicado brasileiro.

Silêncio sobre repressão

O chamado Acordo de Barbados foi selado em novembro de 2023 entre o Palácio de Miraflores e parte da oposição, com aval, entre outros, do Brasil, com o governo Maduro se comprometendo a garantir eleições livres e competitivas em troca do levantamento de sanções.