Cristina Kirchner recebe Lula em apartamento onde cumpre prisão domiciliar na Argentina; veja vídeo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido nesta quinta-feira, 3, pela ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner, que cumpre prisão domiciliar em seu apartamento no bairro portenho de Constitución, em Buenos Aires. O encontro, que durou cerca de uma hora, aconteceu após a participação de Lula na cúpula do Mercosul (Mercado Comum do Sul).

Após a visita, Lula se encontrou com o Prêmio Nobel da Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, e em declarações para interlocutores presentes, afirmou que “acredita na inocência de Cristina”. Durante o encontro na residência da embaixada brasileira, o presidente também foi fotografado com um cartaz com os dizeres “Cristina Livre”.

A ex-presidente, que cumpre a pena em prisão domiciliar por condenação a seis anos de prisão por corrupção, poderá passar os próximos seis anos sob medidas restritivas, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, caso a Justiça não revoque o benefício.

Autorização para a visita e cuidados com declarações

O advogado de Kirchner, Carlos Alberto Beraldi, obteve na véspera a autorização dos juízes da Segunda Vara Federal de Direito Oral para a visita de Lula, que foi realizada sem declarações públicas por parte do presidente. Até o momento, Lula tem se mostrado cauteloso ao comentar o processo judicial que resultou na condenação de Cristina. Em um tuíte publicado em 11 de junho, após uma conversa telefônica entre ambos, Lula expressou solidariedade à ex-presidente, mas evitou opinar sobre o julgamento.

A visita não se transformou em ato político, apesar dos gritos de apoio de militantes kirchneristas do lado de fora, que pediram que o presidente brasileiro se manifestasse. No entanto, Lula optou por não se envolver em manifestações políticas durante o encontro. “Eles são os expoentes da justiça social, vim apoiá-los”, afirmou Martín Greaves, militante que esteve no local.

Cristina Kirchner e a oposição a Milei

Cristina Kirchner, de 72 anos, lidera o Partido Justicialista e é uma figura central na oposição ao governo do presidente ultraliberal Javier Milei. Além da pena de prisão, a ex-presidente enfrenta uma proibição perpétua de exercer cargos públicos. Sua sentença foi confirmada poucos dias depois de anunciar sua candidatura a legisladora pela província de Buenos Aires.

Após o encontro com Kirchner, Lula seguiu com a agenda em Buenos Aires, encontrando-se com Pérez Esquivel, antes de viajar para o Rio de Janeiro, onde sediará, nos dias 6 e 7 de julho, a cúpula do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).