Cristina Kirchner é vaiada ao chegar à posse de Milei; veja vídeo

A vice-presidente Cristina Kirchner foi vaiada ao chegar à sede do Congresso da Argentina neste domingo, onde está sendo realizada a cerimônia de posse do novo presidente da República, o ultraliberal Javier Milei, eleito com 55,7% dos votos no segundo turno, em 19 de novembro. Vestida de vermelho, cor que remete à esquerda política na América Latina, ela respondeu com um gesto obsceno, mostrando o dedo do meio para os apoiadores do líder do A Liberdade Avança.

Cristina Fernández de Kirchner el día que abandona el poder y podría empezar a enfrentar a la Justicia por corrupción le saca el dedo a las cámaras:

pic.twitter.com/5QG1dMTx8f — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) December 10, 2023