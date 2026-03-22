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Crise energética na Europa: Comissão Europeia sugere reduzir metas de estoque de gás

Flexibilização pode aliviar pressão sobre preços em meio a guerra que afeta fornecedores estratégicos

Preços do gás natural quase dobraram desde o início do conflito no Oriente Médio. (Getty Images)

Preços do gás natural quase dobraram desde o início do conflito no Oriente Médio. (Getty Images)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 22 de março de 2026 às 16h49.

A Comissão Europeia solicitou que os países da União Europeia reduzam as metas obrigatórias de armazenamento de gás natural diante da escalada dos preços da energia, intensificada pela guerra no Oriente Médio.

O pedido foi feito pelo comissário europeu de Energia, Dan Jørgensen, que lembrou aos ministros do bloco as flexibilidades previstas nas regras atuais e incentivou o uso desses mecanismos. A informação foi confirmada por um porta-voz à CNN.

A iniciativa sinaliza preocupação em Bruxelas de que metas rígidas para o enchimento dos estoques possam pressionar ainda mais o mercado e elevar os custos para consumidores e empresas na Europa.

Redução pode chegar a 20 pontos percentuais

Em carta enviada na sexta-feira, 20, Jørgensen destacou que os Estados-membros podem reduzir as metas de armazenamento de gás em até 20 pontos percentuais, dependendo das circunstâncias.

Segundo o documento, é possível cortar:

  • 10 pontos percentuais em caso de “condições difíceis para encher os reservatórios subterrâneos”;
  • 5 pontos percentuais por “condições técnicas específicas”;
  • 5 pontos percentuais adicionais em cenários de “condições de mercado persistentemente desfavoráveis”.

A medida ocorre em um momento de forte volatilidade no mercado de energia. Os preços de referência do gás natural na Europa subiram mais de 13% na quinta-feira, 19, após chegarem a registrar alta de até 25% no mesmo dia.

Desde o início da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, em 28 de fevereiro, as cotações do gás quase dobraram, refletindo temores sobre a segurança do fornecimento global.

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