Criança é resgatada com vida quatro dias após terremoto na Turquia

5/9 Segundo o Worldwatch Institute, impactos de um terremoto recaem desproporcionalmente sobre as populações pobres (Getty Images/Getty Images)

São Paulo - Temperaturas extremas, furacões, erupções vulcânicas, enchentes, tempestades, deslizamentos, tsunamis, incêndios. Em todo o mundo, uma série de catástrofes naturais sucedeu-se ao longo do ano, deixando centenas de milhares de vítimas e um rastro sem precedentes de destruição. Embora os desastres naturais ocorram por todos os lados, segundo o Worldwatch Institute, seus impactos recaíram desproporcionalmente sobre as populações pobres, que vivem em áreas vulneráveis e dispõem de poucos recursos.

No dia 12 de janeiro de 2010, um forte terremoto de magnitude 7,0 na escala Richter atingiu o já castigado Haiti, matando 250 mil pessoas e deixando cerca de 1,5 milhão desabrigadas. No mês seguinte, um tremor com magnitude de 8.8 graus sacudiu o Chile, levando destruição e morte a 80% do país. Estima-se que os prejuízos econômico beirem os 30 bilhões de dólares. Cinco meses depois, chuvas torrenciais sem precedentes causaram inundações devastadoras no Paquistão, deixando mais de 1,5 mil mortos e outras cinco milhões de pessoas desabrigadas.

Mais recentemente, na Europa, a chegada do inverno vem provocando nevascas e temperaturas abaixo de zero, deixando vítimas do frio e de acidentes, além de paralisia em diversos serviços, como nos aeroportuários. Enquanto por lá a água congela, no Brasil, ela cai em enxurrada do céu. Desde o começo do ano, enchentes vêem destruindo casas e deixando milhares de centenas de desabrigados de norte a sul do país, além de vítimas fatais.