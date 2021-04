Covid: Estados Unidos aplicaram mais de 225 milhões de doses de vacina

Os Estados Unidos aplicaram 225.640.460 doses de vacina contra Covid-19 no país até a manhã deste sábado, 24, e distribuíram 290.685.655 doses, afirmou o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.

O dado representa um aumento em relação às 222.322.230 vacinas que o centro havia dito que foram aplicadas até 23 de abril, das 286.095.185 doses entregues.

A agência afirmou que 138.644.724 pessoas haviam recebido pelo menos uma dose e que 93.078.040 já foram completamente vacinadas até este sábado.

A contagem do centro inclui as vacinas com duas doses da Moderna e da Pfizer/BioNTech e a da vacina com apenas uma dose da Johnson & Johnson até às 6h de sábado, horário da costa leste.

Os Estados Unidos podem retomar imediatamente o uso da vacina da Johnson & Johnson contra Covid-19, disseram os principais órgãos reguladores sanitários na sexta-feira, encerrando uma pausa de dez dias para investigar a sua relação com coágulos de sangue extremamente raros, mas potencialmente fatais.

Um total de 7.789.075 doses de vacina foi aplicado em instituições de tratamento de longo prazo, disse a agência.