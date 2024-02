Corte Internacional de Justiça rejeita pedido da África do Sul para impedir ofensiva israelense

A máxima instância judicial da ONU rejeitou, nesta sexta-feira, um novo pedido da África do Sul que buscava pressionar legalmente Israel a não lançar uma ofensiva terrestre em Rafah, no sul de Gaza. A "perigosa situação exige a aplicação imediata e efetiva das medidas temporárias indicadas pela Corte [...] e não exige [...] medidas temporárias adicionais", afirmou a Corte Internacional de Justiça (CIJ), com sede em Haia, em um comunicado.

A África do Sul anunciou na terça-feira que havia apresentado um novo recurso ante a CIJ para que o tribunal examinasse urgentemente o plano israelense de lançar uma ofensiva terrestre contra Rafah e, em seu caso, se opondo a "uma nova violação de direitos".

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ordenou recentemente ao seu Exército que prepare uma ofensiva contra essa localidade do sul de Gaza, fronteiriça com o Egito e onde estão amontoados 1,4 milhão de deslocados.

O país africano já havia apresentado um recurso ante o alto tribunal da ONU, ao acusar Israel de cometer um "genocídio" em Gaza. Os juízes, que por enquanto não se pronunciaram sobre a existência de um genocídio, exigiram, no entanto, que Israel "tome todas as medidas" para "impedir" atos contemplados pela Convenção para a Prevenção de Genocídios.

A ofensiva militar israelense em Gaza, lançada em resposta a um ataque do Hamas em Israel em 7 de outubro, deixou até agora 28.775 mortos, em sua maioria mulheres e menores, segundo o movimento islamista palestino. O ataque do Hamas em Israel deixou 1.160 mortos, em sua maioria civis, segundo uma contagem feita pela AFP com base em dados oficiais israelenses.