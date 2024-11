Corte de apelações rejeita processo contra Trump por reter documentos confidenciais Juiz arquivou caso contra presidente eleito, mas manteve como reús ]Waltine Nauta e Carlos de Oliveira, assistente pessoal e gerente da propriedade na Flórida

WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 19: Republican presidential nominee former U.S. President Donald Trump speaks at the Israeli American Council National Summit at the Washington Hilton on September 19, 2024 in Washington, DC. Trump addressed the pro-Israel conference, stating that if he is not elected president Israel will be “eradicated” within two years. Kevin Dietsch/Getty Images/AFP (Photo by Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) (Kevin Dietsch / GETTY IMAGES/AFP)