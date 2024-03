Corpos de duas vítimas de queda de ponte após colisão com navio são encontrados, em Baltimore

Os corpos de duas pessoas foram encontrados, nesta quarta-feira, no rio Patapsco, em Baltimore, nos EUA, onde um navio cargueiro colidiu contra a ponte Francis Scott Key.

As duas vítimas foram identificadas como Alejandro Hernandez Fuentes, de 35 anos, e Dorlian Ronial Castillo Cabrera, de 26, segundo a emissora CBS. Outros quatro corpos seguem desaparecidos. As autoridades presumem que todos morreram.

— Com base no tempo que passamos nesta busca, nos extensos esforços de busca que colocamos nela, na temperatura da água - que neste momento não acreditamos que encontraremos algum desses indivíduos ainda vivo — disse o contra-almirante da Guarda Costeira Shannon Gilreath, em coletiva nesta terça-feira.

Investigações sobre o colapso que levou o navio Dali a colidir com a ponte vão apurar se a presença de combustível sujo pode ter sido a causa da perda de energia da embarcação. Segundo o canal de televisão americano Fox News, um dos oficiais a bordo do navio relatou que um dos motores "tossiu" e parou em seguida. Neste momento, de acordo com o homem, “o cheiro de combustível queimado estava por toda parte na sala de máquinas”.

Combustível contaminado é uma das causas possíveis para apagões em navios, de acordo com o arquiteto naval Fotis Pagoualtos. À Fox News, o profissional explicou que um apagão completo pode resultar na perda de propulsão do navio. Nesse caso, os geradores podem até funcionar, mas não conseguem realizar todas as funções.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Baltimore, havia muito óleo diesel na água, ao redor do navio, após o incidente. Não se sabe, no entanto, quanto combustível pode ter vazado na água, e nenhum relato de poluição significativo foi observado.