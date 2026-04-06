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Coreia do Sul envia navios à Arábia Saudita para driblar crise no petróleo

Coreia do Sul envia navios à Arábia Saudita para driblar crise no petróleo

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 6 de abril de 2026 às 08h11.

A Coreia do Sul planeja enviar ao menos cinco navios ao porto de Yanbu, na Arábia Saudita, nas próximas semanas para criar rotas alternativas de transporte de petróleo pelo Mar Vermelho.

A medida foi informada nesta segunda-feira, 6, pelo Ministério do Comércio, Indústria e Recursos do país. Segundo a pasta, o número de embarcações pode ser ampliado conforme a evolução dos contratos firmados com parceiros sauditas.

A iniciativa ocorre em meio às dificuldades no Estreito de Ormuz, rota estratégica para o comércio global de petróleo que vem sendo afetada pelo conflito no Oriente Médio.

Além do envio de navios, o governo sul-coreano também pretende negociar fornecimento adicional de combustíveis com países produtores, incluindo Omã e Argélia.

O objetivo é garantir segurança energética e reduzir a dependência de rotas consideradas mais vulneráveis no atual cenário geopolítico.

Acompanhe tudo sobre:Coreia do SulEstreito de Ormuz

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