Coreia do Sul envia navios à Arábia Saudita para driblar crise no petróleo

A Coreia do Sul planeja enviar ao menos cinco navios ao porto de Yanbu, na Arábia Saudita, nas próximas semanas para criar rotas alternativas de transporte de petróleo pelo Mar Vermelho.

A medida foi informada nesta segunda-feira, 6, pelo Ministério do Comércio, Indústria e Recursos do país. Segundo a pasta, o número de embarcações pode ser ampliado conforme a evolução dos contratos firmados com parceiros sauditas.

A iniciativa ocorre em meio às dificuldades no Estreito de Ormuz, rota estratégica para o comércio global de petróleo que vem sendo afetada pelo conflito no Oriente Médio.

Além do envio de navios, o governo sul-coreano também pretende negociar fornecimento adicional de combustíveis com países produtores, incluindo Omã e Argélia.

O objetivo é garantir segurança energética e reduzir a dependência de rotas consideradas mais vulneráveis no atual cenário geopolítico.