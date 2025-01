Coreia do Sul: autoridades suspendem tentativa de prender presidente afastado Yoon Suk-yeol

Investigadores sul-coreanos cancelaram a tentativa de prender o presidente afastado, Yoon Suk-yeol, por sua tentativa fracassada de impor lei marcial ao país. Um

impasse com as forças de segurança presidenciais impediu a ação.

"Em relação à execução do mandado de prisão hoje, foi determinado que a execução era efetivamente impossível devido ao impasse em andamento. A preocupação com a segurança do pessoal no local levou à decisão de interromper a execução", disse o Escritório de Investigação de Corrupção, em um comunicado.

Um tribunal sul-coreano havia emitido um mandado de prisão contra o líder conservador, atendendo a um pedido da investigação, após Yoon ter ignorado por três vezes convocações para testemunhar no contexto da investigação relacionada ao decreto de lei marcial, no começo de dezembro, que afundou o país asiático em uma crise política.

Em um comunicado emitido na quarta-feira, dia 1º, o presidente destituído afirmou que lutaria "até o fim", contando com o apoio de simpatizantes que estão acampados ao redor de sua residência.

