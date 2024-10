Coreia do Sul afirma estar preparada para responder lado Norte após aumento de tensão na fronteira

1/6 Visitantes passam por uma cerca militar no parque da paz Imjingak, perto da Zona Desmilitarizada (DMZ), que divide as duas Coreias em Paju, em 14 de outubro de 2024. Os militares da Coreia do Sul disseram em 14 de outubro que estavam "totalmente prontos" para responder depois que a Coreia do Norte ordenou que as tropas na fronteira se preparassem para atirar em uma disputa crescente sobre voos de drones para Pyongyang (Visitantes passam por uma cerca militar no parque da paz Imjingak, perto da Zona Desmilitarizada (DMZ), que divide as duas Coreias em Paju, em 14 de outubro de 2024. Os militares da Coreia do Sul disseram em 14 de outubro que estavam "totalmente prontos" para responder depois que a Coreia do Norte ordenou que as tropas na fronteira se preparassem para atirar em uma disputa crescente sobre voos de drones para Pyongyang)

